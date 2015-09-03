Свободным портом Владивосток будет командовать лично Трутнев

Правительство России на ВЭФ приняло решение о создании наблюдательного совета свободного порта Владивосток. Наблюдательный совет создается в соответствии с законом "О свободном порте Владивосток".

Совет призван концентрировать административное внимание и возможности для того, чтобы обеспечить лучшие практики государственного управления и лучшее правоприменение.

"В соответствии с законом наблюдательный совет возглавит вице-премьер, курирующий вопросы развития Дальнего Востока Юрий Трутнев. В состав совета также войдут заместители руководителей профильных федеральных органов исполнительной власти, которые ответственны за успешную работу свободного порта Владивосток. Членами Наблюдательного совета также станут губернатор Приморского края, руководитель законодательного собрания Приморья, главы муниципальных образований, на территории которых действует режим свободного порта", - уточнил глава Минвостокравзития Александр Галушка.

Напомним, презентация российским и иностранным инвесторам Свободного порта Владивосток пройдет на Восточном экономическом форуме, проходящем 3-5 сентября во Владивостоке.

Фото Андрея САВИНА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.