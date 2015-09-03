Во Владивостоке появился первый на Дальнем Востоке 5-звездочный отель

Широко известный во Владивостоке отель «Hyundai», пройдя государственную сертификацию объектов туристской индустрии, получил подтверждение на право именоваться пятизвездочным отелем.

«Мы очень рады высокой оценке со стороны специалистов Государственной системы классификации объектов туристской индустрии, - говорит Президент отеля «Hyundai» Ким У Чжун. - Получение нашим отелем пятизвездочного статуса — это еще и ответственность, и усилия, которые прикладывает весь коллектив отеля для того, чтобы наши гости чувствовали себя комфортно, выбирая наш отель для своих деловых путешествий или отдыха. Со своей стороны, мы не будем почивать на лаврах, а продолжим совершенствовать и повышать качество наших сервисов и услуг на благо наших гостей».

ДОСЬЕ «ЗР»:

Отель «Хёндэ» — единственный отель уровня 5 звезд на Дальнем Востоке, имеющий официальное подтверждение (Свидетельство государственной системы классификации объектов туристской индустрии). Отель построен в 1997г. и давно стал частью современной истории города и местом проведения многих важных экономических и социальных мероприятий.

Татьяна ОРЛОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.