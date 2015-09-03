Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке появился первый на Дальнем Востоке 5-звездочный отель
Широко известный во Владивостоке отель «Hyundai», пройдя государственную сертификацию объектов туристской индустрии, получил подтверждение на право именоваться пятизвездочным отелем.
«Мы очень рады высокой оценке со стороны специалистов Государственной системы классификации объектов туристской индустрии, - говорит Президент отеля «Hyundai» Ким У Чжун. - Получение нашим отелем пятизвездочного статуса — это еще и ответственность, и усилия, которые прикладывает весь коллектив отеля для того, чтобы наши гости чувствовали себя комфортно, выбирая наш отель для своих деловых путешествий или отдыха. Со своей стороны, мы не будем почивать на лаврах, а продолжим совершенствовать и повышать качество наших сервисов и услуг на благо наших гостей».
ДОСЬЕ «ЗР»:
Отель «Хёндэ» — единственный отель уровня 5 звезд на Дальнем Востоке, имеющий официальное подтверждение (Свидетельство государственной системы классификации объектов туристской индустрии). Отель построен в 1997г. и давно стал частью современной истории города и местом проведения многих важных экономических и социальных мероприятий.
Татьяна ОРЛОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Во Владивостоке отель торжественно сменил вывеску и владельца
- В Приморье выбрали гостиницы для размещения участников ВЭФ
- Во Владивостоке появился первый на Дальнем Востоке 5-звездочный отель
- Владивостоку не хватает плана - уверен генеральный директор IBC Corporate Travel Анатолий Курюмов
- Северные Марианы стали ближе для жителей Владивостока
- Купаться во Владивостоке больше нельзя. Официально
- Во Владивостоке пятизвездочные гостиницы откроют дорогу представителям бизнеса высшего уровня
- Владивостокские "Хаятты" окупятся через полвека. Наверное…
- Во Владивостоке российские и корейские туроператоры познакомились поближе
- 70 компаний из России и стран АТР приедут на Vladivostok Boat Show 2013
Новости раздела
- Во Владивостоке отель торжественно сменил вывеску и владельца
- Коммунисты выступили против офшорной зоны на острове Русском
- Продуктовые магазины Владивостока вводят новые оранжевые ценники
- Городская ярмарка во Владивостоке заработает через неделю
- Последние рельсы уйдут со Светланской
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Гендиректор группы "Сумма" вновь возглавила совет директоров Дальневосточного морского пароходства
- Незаконные торговые точки пошли под снос
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- У администрации Владивостока нет шансов повлиять на судьбу пляжа на Спортивной набережной
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- В Приморье новую видовую площадку оборудуют в популярном месте отдыха
Фото явно из какого-то другого города