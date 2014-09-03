Бастовавшие в Корее приморские моряки получили зарплату

Во Владивосток из Южной Кореи прибывает часть российских экипажей теплоходов «Гармония» и «Симфония». Об этом ZRPRESS.RU рассказал заместитель представительства МИД РФ во Владивостоке Игорь АГАФОНОВ.



Напомним, с 16 апреля 2014 года суда стояли на рейде Пусана. На их борту более 48 моряков из Находки и Владивостока. Южнокорейская компания-оператор, в чартере у которой находились оба рефрижератора, пароходы не эксплуатировала, и зарплату экипажу не выплачивала. В июле месяце о забастовке двух экипажей из 48 моряков Российскому профсоюзу моряков сообщил капитан «Симфонии» Василий ГОРЕЛИКОВ. По его словам, семьи членов экипажей в Находке и Владивостоке остались без средств к существованию. Российский профсоюз моряков обратился в связи с этой ситуацией в Международную федерацию транспортных рабочих. Она отправила к бастующим морякам корейских инспекторов. Суда были арестованы, а спасать российских моряков были вынуждены представители Генконсульства РФ в Южной Кореи.



«При активном содействии Генконсульства РФ и юридической поддержке корейского адвокатского бюро «Самъян» полностью урегулирован вопрос выплаты 5-месячной задолженности (более 350 тыс. долларов США) по зарплате членам экипажей российских судов ТР «Гармония» и «Симфония». Российская рыбодобывающая компания «Южморрыбфлот», купившая эти два транспорта, перечислила южнокорейскому судовладельцу деньги для выплаты долгов перед экипажами, а корейское адвокатское бюро проследило, чтобы корейский судовладелец, получив за продажу судов деньги от российской компании, рассчитался с экипажами. Вопрос о репатриации российских моряков на Родину решен. Часть экипажа судна «Гармония» уже на пути во Владивосток, экипаж судна «Симфония» остается на судне, чтобы продолжить работу у нового судовладельца - компании «Южморрыбфлот». 31 августа в Россию отправится первая группа из 15 человек», - рассказал Игорь Агафонов.



Генеральный директор компании «Южморрыбфлот» Александр ЕФРЕМОВ, подтвердил приобретение данных транспортных рефрижераторов: «После проведения переговоров с южно-корейским собственником нами была заключена сделка по приобретению этих судов. После переоформления судовладельца и завершения других юридических формальностей по регистрации, эти суда будут задействованы в перевозке рыбной продукции в Дальневосточном бассейне».



Таким образом российская рыбная промышленность постепенно уменьшает зависимость от иностранных транспортных перевозчиков, которая в период острого дефицита рефтранспортов во время удачного промысла являлась значимым фактором для отправки российской рыбопродукции за границу. Напомним, что после распада крупных и средних советских пароходств, большинство транспортных рефрижераторов оказались в руках иностранных судовладельцев. На Дальнем Востоке значительную долю перевозок рыбы в море контролировал корейский бизнес.

ZRPRESS.RU, Владивосток.