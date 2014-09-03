Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Бастовавшие в Корее приморские моряки получили зарплату
Во Владивосток из Южной Кореи прибывает часть российских экипажей теплоходов «Гармония» и «Симфония». Об этом ZRPRESS.RU рассказал заместитель представительства МИД РФ во Владивостоке Игорь АГАФОНОВ.
Напомним, с 16 апреля 2014 года суда стояли на рейде Пусана. На их борту более 48 моряков из Находки и Владивостока. Южнокорейская компания-оператор, в чартере у которой находились оба рефрижератора, пароходы не эксплуатировала, и зарплату экипажу не выплачивала. В июле месяце о забастовке двух экипажей из 48 моряков Российскому профсоюзу моряков сообщил капитан «Симфонии» Василий ГОРЕЛИКОВ. По его словам, семьи членов экипажей в Находке и Владивостоке остались без средств к существованию. Российский профсоюз моряков обратился в связи с этой ситуацией в Международную федерацию транспортных рабочих. Она отправила к бастующим морякам корейских инспекторов. Суда были арестованы, а спасать российских моряков были вынуждены представители Генконсульства РФ в Южной Кореи.
«При активном содействии Генконсульства РФ и юридической поддержке корейского адвокатского бюро «Самъян» полностью урегулирован вопрос выплаты 5-месячной задолженности (более 350 тыс. долларов США) по зарплате членам экипажей российских судов ТР «Гармония» и «Симфония». Российская рыбодобывающая компания «Южморрыбфлот», купившая эти два транспорта, перечислила южнокорейскому судовладельцу деньги для выплаты долгов перед экипажами, а корейское адвокатское бюро проследило, чтобы корейский судовладелец, получив за продажу судов деньги от российской компании, рассчитался с экипажами. Вопрос о репатриации российских моряков на Родину решен. Часть экипажа судна «Гармония» уже на пути во Владивосток, экипаж судна «Симфония» остается на судне, чтобы продолжить работу у нового судовладельца - компании «Южморрыбфлот». 31 августа в Россию отправится первая группа из 15 человек», - рассказал Игорь Агафонов.
Генеральный директор компании «Южморрыбфлот» Александр ЕФРЕМОВ, подтвердил приобретение данных транспортных рефрижераторов: «После проведения переговоров с южно-корейским собственником нами была заключена сделка по приобретению этих судов. После переоформления судовладельца и завершения других юридических формальностей по регистрации, эти суда будут задействованы в перевозке рыбной продукции в Дальневосточном бассейне».
Таким образом российская рыбная промышленность постепенно уменьшает зависимость от иностранных транспортных перевозчиков, которая в период острого дефицита рефтранспортов во время удачного промысла являлась значимым фактором для отправки российской рыбопродукции за границу. Напомним, что после распада крупных и средних советских пароходств, большинство транспортных рефрижераторов оказались в руках иностранных судовладельцев. На Дальнем Востоке значительную долю перевозок рыбы в море контролировал корейский бизнес.
Новости тематики
- Уникальный рыбный рынок откроется через полтора года во Владивостоке
- Предложения приморских рыбаков обсудят на Госсовете
- Приморское УФАС возбудило дело против ФГУП "Нацрыбресурс"
- "Дальморепродукт" за 9 месяцев 2014 года сократил прибыль почти вдвое
- Бастовавшие в Корее приморские моряки получили зарплату
- В Приморье Владрыбпорт отработал первое полугодие сверхэффективно
- Заместитель руководителя ФАС России посетил Владивосток
- Владивостокский морской торговый порт взялся за рыбу
- ФАР выигрывает "крабовые" суды
- Во Владивостоке рыбу заманивали в кластер
Новости раздела
- Во Владивостоке отель торжественно сменил вывеску и владельца
- Коммунисты выступили против офшорной зоны на острове Русском
- Продуктовые магазины Владивостока вводят новые оранжевые ценники
- Городская ярмарка во Владивостоке заработает через неделю
- Последние рельсы уйдут со Светланской
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Гендиректор группы "Сумма" вновь возглавила совет директоров Дальневосточного морского пароходства
- Незаконные торговые точки пошли под снос
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- У администрации Владивостока нет шансов повлиять на судьбу пляжа на Спортивной набережной
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Долетит ли Трамп до Владивостока?
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Провал резидентов
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
- Суда made in Хабаровский край
Это пароходские рефки "Горноалтайск" и "Славянка" - хорошие пароходы но похоже их гробят.