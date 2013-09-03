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Владивостокский морской торговый порт подзаработал на бункеровке
ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, входит в Транспортную группу FESCO) в первом полугодии 2013 года получило чистую прибыль по МСФО в размере 533,6 млн рублей, что на 34% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом выручка стивидора выросла вдвое - до 3,5 млрд рублей.
В структуре выручки наибольшая доля по-прежнему приходится на стивидорные услуги - их объем вырос в 2,2 раза, до 2,66 млрд рублей. При этом выручка от реализации топлива увеличилась в 16 раз - до 373,4 млн рублей.
«Увеличение выручки по стивидорным услугам связано с изменением процесса переработки грузов в порту в рамках проекта создания «единого стивидора». Увеличение выручки от реализации топлива связано с созданием ООО «ФЕСКО-Бункер» - специализированной компании, оказывающей услуги по бункеровке судов», - говорится в отчете компании.
Отметим, что ВМТП по итогам 6 месяцев 2013 года сократил перевалку грузов на 18,5% - до 2 млн 894,7 тыс. тонн.
Досье «ЗР»
ОАО «Владивостокский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток. 95,6% акций компании владеет ООО «М-Порт», которое, в свою очередь, через ЗАО «Порт-Актив» и ЗАО «Транском» контролирует ОАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, базовая компания Транспортной группы FESCO).
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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