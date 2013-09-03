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ДВМП избавляется от ледоколов
ОАО «Дальневосточное морское пароходство» планирует передать эксплуатируемые государственные ледоколы в ведение ФГУП «Росморпорт» (РМП). Этот вопрос обсуждался в ходе рабочей поездки исполняющего обязанности генерального директора «Росморпорта» Андрея ТАРАСЕНКО во Владивосток в конце августа.
Напомним, что ДВМП понесло ощутимые финансовые потери после проведения уникальной для истории ледового флота России операции по спасению четырех судов из ледового плена в Охотском море в начале 2011 года. Пароходство так и не получило большую часть из потраченных на операцию 222 млн рублей.
«Здесь коллизия законов: закон «О чрезвычайных ситуациях» говорит о том, что все убытки, связанные со спасательной операцией, должно выплатить государство. «Кодекс торгового мореплавания» говорит о том, что спасение жизней при спасательной операции оплачивает государство, а спасение имущества - судовладельцы», - отмечал тогда еще президент и основной владелец Транспортной группы FESCO (создана на базе ДВМП) Сергей ГЕНЕРАЛОВ.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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