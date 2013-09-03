Экс-глава "Вымпелкома" перешла в группу FESCO

Директор по бизнес-контролю, развитию, слияниям и поглощениям ОАО «Вымпелком» Елена ШМАТОВА со 2 сентября начала работу в качестве вице-президента по финансам Транспортной группы FESCO (создана на базе ОАО «Дальневосточное морское пароходство», ДВМП).

На новой должности Елена Шматова будет курировать финансовую вертикаль группы, в частности отвечать за финансовые аспекты стратегии, планирование и закупки, сопровождение хозяйственной деятельности компании, ее «дочек» и подразделений.

«Опыт (Шматовой) будет способствовать реализации задачи по повышению эффективности нашей деятельности за счет укрепления финансовой дисциплины, оптимизации затрат, повышения качества планирования», - заявил в связи с назначением президент FESCO Руслан АЛИХАНОВ.

Досье «ЗР»

В апреле 2013 года Елена Шматова ушла из Vimpelcom Ltd. (владеет 100% акций «Вымпелкома»), где начала работать в 1999 году финансовым контролером, в 2003 году стала финансовым директором, а в 2005 году - вице-президентом по финансам. С середины 2010 года по конец 2011 года она возглавляла «Вымпелком».

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.