Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз

В него вместилось почти тысяча контейнеров

На днях во Владивостокский морской торговый порт впервые зашло судно Hyundai Integral длиной 294,1 м. Это один из самых больших контейнеровозов, которые ВМТП обрабатывает на регулярной основе. Валовая вместимость судна 52 581 тонн, или 4922 TEU.

Портовики выгрузили 834 контейнера, а загрузили на борт Hyundai Integral 928 контейнеров. Следующий заход судна запланирован на начало августа. Контейнеровоз обслуживает регулярную линию FESCO China Direct Line – North. Она соединяет порты Владивосток, Находка, Циндао, Шанхай и Нинбо, уточнили в ВМТП.