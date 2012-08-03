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Саммит АТЭС - 2012
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Открытие вокзала морских прибрежных сообщений во Владивостоке переносится

03 Августа 2012, 16:39 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 3 августа, ZRPRESS. В связи с согласованием новых зон для безопасного прохода пассажиров на территорию причала во время швартовки лайнеров ксаммиту АТЭС, открытие нового вокзала переносится на вторник, 7 августа.

Напомним, это современный комплекс для комфортного ожидания паромов и теплоходов. На первом этаже – большой кассовый зал и 5 окон для справки и приобретения билетов, зал ожидания рассчитанный на 60 посадочных мест, комната матери и ребенка, комната для ветеранов и инвалидов, кафе, пункт полиции. Общая вместимость вокзала – 300 человек.

Официальное открытие вокзала морских прибрежных сообщений состоится во вторник, 7 августа в 12.00 по адресу: ул. Нижнепортовая, 1Б (бывшее здание Transfes). В церемонии примут участие вице-губернатор Приморского края Александр Лось, глава Владивостока Игорь Пушкарев, депутаты Законодательного Собрания Приморского края, представители общественных организаций.

Компания «Мортранс» приносит свои извинения пассажирам за причиненные неудобства.

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-служб
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