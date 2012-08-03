Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Открытие вокзала морских прибрежных сообщений во Владивостоке переносится
ВЛАДИВОСТОК, 3 августа, ZRPRESS. В связи с согласованием новых зон для безопасного прохода пассажиров на территорию причала во время швартовки лайнеров ксаммиту АТЭС, открытие нового вокзала переносится на вторник, 7 августа.
Напомним, это современный комплекс для комфортного ожидания паромов и теплоходов. На первом этаже – большой кассовый зал и 5 окон для справки и приобретения билетов, зал ожидания рассчитанный на 60 посадочных мест, комната матери и ребенка, комната для ветеранов и инвалидов, кафе, пункт полиции. Общая вместимость вокзала – 300 человек.
Официальное открытие вокзала морских прибрежных сообщений состоится во вторник, 7 августа в 12.00 по адресу: ул. Нижнепортовая, 1Б (бывшее здание Transfes). В церемонии примут участие вице-губернатор Приморского края Александр Лось, глава Владивостока Игорь Пушкарев, депутаты Законодательного Собрания Приморского края, представители общественных организаций.
Компания «Мортранс» приносит свои извинения пассажирам за причиненные неудобства.
«Золотой Рог».
Новости тематики
- Трутнев отмечает нехватку отелей для размещения гостей Восточного экономического форума
- Строитель моста на остров Русский во Владивостоке попал под банкротство
- Современная инфраструктура, созданная в Приморье к саммиту АТЭС, работает на привлечение инвестиций
- Скандально известный катамаран "Владивосток" взяли в заложники
- Владивосток глазами москвичей: туман, дождь и столичные цены на такси
- Минрегион спешно ликвидировал скандального госзаказчика строительства кампуса ДВФУ на острове Русском
- ОАО "ДВЭУК" и ЗАО "КРОКУС" намерены урегулировать вопросы оплаты долга за теплоснабжение
- ООО «ФедералСтрой» вернет Тихоокеанской мостостроительной компании 1,5 млн рублей
- Хаятт готовится к открытию отелей во Владивостоке
- ЗАО «Крокус Интернешнл» выплатит штраф за просроченные обязательства по объектам ДВФУ
Новости раздела
- Самый дорогой шоколад в России продается во Владивостоке
- Глава "Аэрофлота" сравнил полет во Владивосток с поездкой на такси в Москве
- Одно из крупнейших предприятий стройиндустрии Приморья сменило прописку
- Крупнейшей стивидорной компании порта Владивосток арест счетов не мешает
- Почта России во Владивостоке открыла продажу оригинальных японских товаров
- Во Владивостоке пройдет научно-практическая конференция "Пожарная безопасность проектируемых и строящихся объектов"
- Международная бизнес-школа "РОСТ" пройдет во Владивостоке в конце октября
- "Группа ННК" сделала подарок студентам ДВФУ
- Приморье топчется на месте
- Дарькин развеселил рыбаков
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Названа причина, почему в Приморье разоряются даже торговые сети
- Виталий Веркеенко вернулся на работу
- Зачем Игорь Востриков приехал во Владивосток?
- Разрешите мне выжить! #лонгрид
- Штаб Навального во Владивостоке заподозрили в подготовке предвыборных провокаций
- "Он не вернется на Сахалин ни при каких обстоятельствах"
- Дмитрий Медведев подписал постановление по очень болезненному вопросу для Дальнего Востока
- Во Владивостоке открылся Международный форум "Таежные промыслы – основа развития лесных территорий"
- Чиновники научились воровать деньги, используя фотошоп
- На золоотвале ТЭЦ-1 во Владивостоке задумали построить что-то грандиозное