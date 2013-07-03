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Владивостокский морской торговый порт присоединяет контейнерный терминал
03 Июля 2013, 19:59 | Владивосток
Акционеры ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП) на внеочередном собрании приняли решение о реорганизации компании путем присоединения ЗАО «Владивостокский контейнерный терминал» (ВКТ, оба входят в Транспортную группу FESCO).
В процессе реорганизации 28836394/1405998852 обыкновенной акции ЗАО «ВКТ» номинальной стоимостью 10 рублей будут конвертированы в 1 обыкновенную именную акцию дополнительного выпуска ОАО «ВМТП» номиналом стоимостью 10 копеек. Количество акций ВМТП, которое должен будет получить каждый акционер ВКТ, будет рассчитано путем деления принадлежащего ему количества акций ВКТ на коэффициент конвертации.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Автор: Олег Клименко
Теги: морские порты акции вмтп
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