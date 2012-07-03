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Дальневосточное морское пароходство готовится к сокращениям

03 Июля 2012, 18:14 | Владивосток

«Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная компания Транспортной группы FESCO) с 1 июля повысило оклады плавсостава и расценки на дополнительные работы на 10%. Повышение окладов предусмотрено новым коллективным договором, подписанным между филиалом ДВМП во Владивостоке и профсоюзными организациями FESCO.

Договор будет действовать до 2015 года. В компании не раскрывают объем средств, который планируется направить на повышение окладов. Согласно материалам ДВМП, среднесписочная численность работников на данный момент составляет 2 046 человек, затраты на оплату труда - 899,722 млн рублей.

Также в договоре зафиксировано, что работодатель (ДВМП) один раз в год индексирует оклады работников, установленные в штатном расписании. Ветеранам труда ОАО «ДВМП», увольняющимся в связи с уходом на пенсию при отсутствии у них нарушений трудовой дисциплины в течение 1 года, предшествующего увольнению, выплачивать единовременное вознаграждение в размере пяти месячных окладов с учетом районного коэффициента и надбавки за работу в южных районах Дальнего Востока.

Как уже сообщал «ЗР», президент ДВМП Юрий ГИЛЬЦ во время визита во Владивосток сообщил, что FESCO планирует поэтапно выводить из состава флота суда, которые сегодня и в долгосрочной перспективе не могут обеспечить приемлемую экономическую эффективность работ. Речь идет об универсальном и сухогрузном флоте, работающем на мировом рынке. Параллельно ДВМП будет проводить сокращение управленческого персонала.

«В этом отношении всегда нужно быть предельно честным, нельзя юлить. Мы будет проводить оптимизацию численности. В наших планах сокращение количества флота в соответствии с экономической целесообразностью. Задача в этой ситуации: оставить на флоте действительно лучших специалистов. Когда налицо переизбыточность персонала - качественная составляющая падает. Понятно, что мы не будем сокращать (персонал) с фанатизмом. Не все определяют деньги, а люди для нас очень важны», - отметил Юрий Гильц.

По его словам, входящее в состав FESCO ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП) также ждет оптимизация, но по другим правилам.

«Порт - это отдельная тема. Для нас это очень важный актив, связующий морские силы (FESCO) c железнодорожными. Поэтому, то, что мы сейчас там делаем, это абсолютно правильно – идет реструктуризация, сокращается количество юридических лиц. В частности, мы консолидируем управление железнодорожным фронтом в одних руках, оптимизируем бизнес-процессы. В этом году мы уже де-юре поставили акции (ВМТП) на баланс ДВМП. И консолидация финансовой отчетности с учетом порта будет со второго квартала 2012 года. Понятно, что сокращение количества юрлиц в любом случае приводит к сокращению административного аппарата», - сказал глава ДВМП.

«Докеров реструктуризация не коснется, так как количество докеров в настоящий момент соответствует наличию производственных мощностей. В ВМТП у нас сбалансированная система. Конечно, есть другие моменты, например, переход на более высокотехнологичное оборудование. Да, когда-то в порту работало 3,5 тыс. человек. Таскали, фигурально выражаясь, мешки на себе. Сегодня у нас в штате порядка 900 докеров. Зато они «на ты» с самой современной техникой. Мы общались с профсоюзом. С их стороны понимание есть», - пояснил генеральный директор ОАО «ВМТП» Владимир КОРЧАНОВ.

«Дальневосточное пароходство, однозначно, остается в виде шиппинговой компании. Задача этой компании иметь очень качественный технический менеджмент, качественный крюинг (от англ. crew - «команда», осуществление деятельности по набору моряков на морские суда), хорошую команду эксплуатационников», - подчеркнул Юрий Гильц.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».

Автор: Олег Клименко
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