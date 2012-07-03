Рыбопереработчики Приморья ждут правильных решений власти

На прошлой неделе вице-губернатор Приморского края Александр СИДОРЕНКО гарантировал рыбакам, что долгосрочная целевая программа «Государственная поддержка развития береговой рыбопереработки в Приморском крае на 2010-2013 годы» и далее будет продолжена.

Напомним: депутаты комитета по продовольственной политике и природопользованию Законодательного Собрания Приморского края, оценив исполнение профильных разделов регионального бюджета в 2011 году, пришли к выводу, что программу по развитию прибрежной рыбопереработки необходимо приостановить, чтобы выяснить эффективность расходования средств.

Своим мнением о береговой рыбопереработке и краевой программе с «ЗР» поделился председатель совета директоров ОАО «Южноморская база рыбфлота» Александр ШУЛДЫК.

- Александр Дмитриевич, критики программы говорят, что сбой произошел по всем фронтам. Во-первых, выпуск товарной продукции в 2011году не превысил и 68,3 тыс. тонн. Во-вторых, количество рабочих мест, которое до 2013 года планировалось увеличить на 15%, на деле в прошлом году сократилось на 6,4%. И в целом, как признали в администрации края, эффективность программы составила 89,9%, и сегодня требуется ее полное переосмысление...

- Я тоже видел эти цифры и пытался их анализировать. И в очередной раз убедился: когда начинают приводить массу цифр, нужно ждать подвоха. В этих цифрах есть случайное или намеренное упущение. В общей массе сравнивается весь рыбохозяйственный комплекс Приморского края. В статистику попали предприятия, которые вообще не имеют береговой рыбопереработки и предприятия, которые не являются участниками программы поддержки.

Программа поддержки, конечно, может не работать, но тогда и государственные деньги тратиться не будут. В чём суть программы? Заданы три целевых индикатора: «выпуск готовой продукции», «средняя заработная плата», «количество рабочих мест». Если предприятие - участник программы достигает роста установленных индикаторов, субсидии выплачиваются, если не достигает, не выплачиваются. Таким образом, если в Приморском крае нашлись предприятия береговой рыбопереработки, которые получили субсидии по данной программе, это говорит о том, что все согласованные с Администрацией Приморского края и письменно закреплённые в соглашениях показатели роста были достигнуты, а, следовательно, программа поддержки реально работает.

- По вашему мнению, правильно выбраны целевые индикаторы?

- Целевые индикаторы устанавливает администрация Приморского края – орган государственной власти. В чём заключается задача любого органа государственной власти? На мой взгляд, в том, чтобы поддерживать, защищать и улучшать жизнь граждан этого государства. Рассмотрим под этим углом установленные целевые индикаторы: «выпуск готовой продукции», «средняя заработная плата» и «количество рабочих мест». Все предприятия-участники программы поддержки должны увеличивать показатели всех индикаторов, чтобы получить государственные субсидии. Выгоден ли гражданам России рост количества выпускаемой продукции? Однозначно да: чем больше продукции, тем дешевле она стоит в магазине. Выгодно ли увеличение зарплат? О чём тут говорить. Выгодно ли создание рабочих мест? Конечно, да, чем больше работы, тем выше конкуренция работодателей, тем выше зарплата и лучше условия труда. Это всё теория, а если мы применим теорию к реалиям Приморского края, то все выбранные критерии становится актуальными вдвойне.

- Критики программы говорят, что правильнее было бы субсидировать затраты на приобретение оборудования для глубокой переработки рыбы. Ведь развитие предприятий береговой переработки сдерживают в основном проблемы технического характера. Такой вывод, например, сделали участники состоявшегося на прошлой неделе в Дальрыбвтузе круглого стола «Экономические проблемы организации переработки рыбы и морепродуктов в условиях Дальнего Востока».

- Очень хороший вопрос. Кто должен быть участником круглого стола, где обсуждается переработка рыбы? Логика подсказывает, что в числе приглашённых обязаны быть рыбопереработчики. Между тем, нас, например, никто на круглый стол не приглашал. Мы спрашивали у наших коллег-конкурентов, был ли кто из них на данном столе. Никого не было. Я читал мнения выступавших в Дальрыбвтузе и составил перечень представленных сфер деятельности. Там были производители оборудования, представители органов статистики, научные работники, а где хоть один рыбопереработчик? Где хоть один получатель субсидий, раз уж обсуждается программа поддержки?

Идём дальше. Если основной вывод данного круглого стола состоит в том, что субсидии, получаемые рыбопереработчиками, нужно использовать на приобретение оборудования, то из этого мы можем сделать два вывода. Первый состоит в том, что главные критики программы - это производители оборудования, которые недовольны тем, что выделяемые переработчикам субсидии не носят целевого характера на покупку оборудования. Вывод второй состоит в том, что критикующие программу производители оборудования либо её не читали, либо намеренно искажают. Дело в том, что действующая программа поддержки развития береговой рыбопереработки в Приморском крае даёт переработчикам значительные стимулы покупать новое оборудование. В программе есть одно - единственное требование. Приобретаемое технологическое оборудование должно идти на модернизацию рыбоперерабатывающих производств. Причём в данном случае под модернизацией понимается не покупка айпадов для руководства, а увеличение производственных мощностей. Если ты покупаешь такое оборудование, то государство тебе по данной программе субсидирует проценты по банковским ставкам и лизинговым платежам!

И предприятия-участники программы новое оборудование покупают. Например, только наше предприятие на новое оборудование потратило в 2011 году 37,5 млн рублей, а за 5 месяцев 2012 уже 20,7 млн. Может быть, российским производителям оборудования не нравится то, что переработчики сами определяют какое оборудование им нужно и у кого они будут его покупать? Можно покупать у китайцев, можно у японцев, можно и у российских производителей. Нам даже приятнее покупать оборудование у российских производителей, и при прочих равных мы так и делаем. Вот только не всегда это оборудование может выдержать конкуренцию с импортными образцами. Поэтому моё пожелание производителям – производите современное, надёжное и доступное по цене оборудование, и мы к вам сами в очередь выстроимся! Заставлять нас тратить выделяемые субсидии только на ваше оборудование - это не будет способствовать ни нашему, ни вашему развитию.

Круглый стол в Дальрыбвтузе был настолько хорош, что я с вашего позволения продолжу. Александр Латкин, директор Института международного бизнеса и экономики (ВГУЭС) сказал на этом столе буквально следующее, цитирую по сообщениям информагентств: «Вопрос не в том, сможем ли мы переработать рыбу. Вопрос: как снизить себестоимость производства? Только недавно разговаривал с директором одного завода, правда, не рыбоперерабатывающего. Я его спросил: «Какова будет себестоимость производства на вашем заводе обычных настенных часов?» Взяв калькулятор в руки, проведя некоторые математические расчеты, он ответил: «1,1 тыс. руб.». Смешно, если бы не было так обидно: в Китае аналогичную продукцию производят за 200 руб.»

Вот с такими примерами и аргументами эти уважаемые люди собрались и обсуждают береговую рыбопереработку. И после такого обсуждения делают вывод, что программа поддержки плохо работает. Ну, хорошо, рассмотрим настенные часы в Китае, как аргумент, что и в рыбопереработке у нас всё плохо и ничего не получится. В Китае действительно можно и рыбу переработать дешевле. Это обусловлено целым рядом факторов: люди, готовые к долгому монотонному труду, низкие зарплаты, отсутствие социальных обязательств, экологических требований, требований безопасности труда, прямая поддержка государства на уровне, который нам и не снился. Это справедливо для любой отрасли: не зря вся мировая промышленность теперь сосредоточена в Китае.

И что в этой связи нам предлагают сделать критики? Наверное, научиться перерабатывать рыбу так же дёшево, как в Китае? Отлично, я сказал уже, почему в Китае дешевле переработка, давайте, первый фактор сравним. Люди. Китайцы готовы стоять 10 часов и, не отвлекаясь ни на что, резать рыбу очень-очень быстро, не теряя темпа за 300 долларов зарплаты. Русские люди не такие. Русский человек творческий и не любит работу робота. Русский человек должен сделать перекур, обсудить с другим русским человеком, как всё плохо и попытаться что-нибудь стащить с родного предприятия. После получения зарплаты русский человек 3 дня не может выйти на работу. Вывод вроде бы очевиден – привезите китайцев. Но ведь у нас на заводе более 600 человек работают, а всего на наших предприятиях 1 500. И я не хочу, чтобы они работу потеряли! Рыбопереработка - это единственное занятие в рыбацких посёлках, и нужно, чтобы им занималось местное население, если мы хотим, чтобы эта территория оставалась российской! О других факторах я не буду говорить: там разница между нами и китайцами ещё более драматичная. Именно поэтому государство и решило поддержать переработчиков, сделало программу, чтобы немного компенсировать конкурентные преимущества нашего могучего соседа. А мы в свою очередь отвечаем взаимностью и с начала действия программы создали 147 дополнительных рабочих мест в береговой рыбопереработке.

- На круглом столе шла речь о том, что, несмотря на программу поддержки, приморские рыбопереработчики не спешат «включать мозги» и рынок постепенно переходит под контроль «москвичей». Они, в частности, выстраивают вертикально интегрированные холдинги. Например, компания «Русское море» анонсировала очень серьёзные планы по рыбодобыче и рыбопереработке в Приморском крае, также не снижает своей активности китайская Pacific Andes...

- Хочу сделать официальное заявление для жителей Приморского края. Дорогие приморцы, предупреждения участников круглого стола немного запоздали. Вы уже давно захвачены москвичами. Я сам москвич, приехал во Владивосток 6 лет назад. Тоже самое сделали ещё несколько москвичей, которые работают сейчас в нашей компании. Мы внешне выглядим как обычные люди и легко входим в доверие. Я в своё время много поездил по России и знаю, как относятся к москвичам. Наверное, тому есть свои причины.

Ну а Pacific Andes - это мощный китайский холдинг, который действительно покупает очень большой объём российского минтая для переработки на своих береговых предприятиях в Китае. Насколько нам известно, Pacific Andes пользуется такой поддержкой китайского государства, какая нам пока и не снилась. На рынке ходят слухи, что на своё развитие этот холдинг получил от китайского правительства беспроцентный долгосрочный кредит в размере $700 млн. Но это ничего: мы сами ловим минтай и уже давно думали насчёт его береговой переработки в России, и принятие программы государственной поддержки стало, как говорится, последней каплей. Мы сейчас строим несколько производств, где будет перерабатываться минтай, и в ближайшие годы попробуем поконкурировать с Pacific Andes.

- Значит ли это, что государственная программа поддержки развития береговой рыбопереработки в Приморском крае хорошо работает и ничего менять не нужно?

- Да почему же не нужно? Совершенству нет предела. И мы предлагаем изменения. Иногда важным может быть одно единственное слово. Конкретный пример. Согласно действующей программе, субсидируется произведённая и реализованная продукция. Как мы в своё время бились против слова «реализованная», сколько мы писем написали в управление рыбного хозяйства, объясняя, что самое главное, что продукция произведена, ну уберите слово «реализованная», поверьте, её не выкинут на помойку!

Чем же нам так не понравилось это слово? Наша компания не только перерабатывает рыбу, мы ещё и рыбаки, с квотами, судами, экипажами – всё как положено. На свою беду мы так много внимания, сил и средств уделяли береговой переработке, что наша выручка по берегу стала превышать выручку по морю. А для рыбаков есть очень существенная льгота. Если рыболовецкая организация 70% своей выручки получает за счёт той рыбы, которую вылавливает, то она имеет льготу по сбору за пользование объектами водных биологических ресурсов. Можно платить всего 15% от установленных ставок – очень большая экономия. Что мы сделали, чтобы сохранить эту льготу? Мы создали торговую организацию, которая покупала рыбу и размещала заказ на переработку этой рыбы на заводах ОАО «Южноморская база рыбфлота», после чего забирала готовый продукт и продавала его от своего имени. Наши заводы получали только оплату переработки. Таким образом, переведя береговую выручку на дочернюю структуру ОАО «Южноморская база рыбфлота», соответствовало критериям для получения льготы по ВБР.

Тут государство решило помочь рыбопереработчикам и придумало программу поддержки. Мы двумя руками за! Но получается, что наш завод только производит продукцию, но не продаёт её, а торговая компания, которая продаёт, не является организацией рыбохозяйственного комплекса Приморского края по тем критериям, которые заданы в программе. Абсурд. Мы, крупнейшие переработчики Приморского края, не можем участвовать в программе, потому что производим, но не реализуем. Вот чем нам так не понравилось слово «реализованная» и вот почему мы так против него сражались.

- А должно ли государство тратить деньги налогоплательщиков на поддержку частного бизнеса, может быть, есть более нуждающиеся?

- Нуждающихся у нас, увы, хватает. Но гораздо перспективнее, на мой взгляд, поощрять тех, кто на практике уже доказал свою эффективность. Вот здесь государство и пытается точечно стимулировать. Пример из программы. По текущим ставкам консервы субсидируются в размере 2,5 рублей за килограмм, а филе в размере 25 рублей. Государство мне этим говорит: ты научился делать и продавать консервы, ты молодец, получи 2,5 рубля, но подумай о филе, попробуй; да, это сложно, но получишь в 10 раз больше, хватит всё продавать Pacific Andes.

- Какие новые проекты запустило Ваше предприятие благодаря этой программе?

- Вы не поверите, сколько всего закрутилось. Я сам, когда на всё это смотрю, до конца не верю. В экономике есть такой термин «мультипликатор», это когда ты бросил камень в одно место, а круги пошли по всей поверхности. Итак, смотрим. Как я уже говорил ранее, мы не только рыбопереработчики, мы ещё и рыбаки. Основные объекты, на которых мы работаем, - это лососёвые, сайра, сельдь и минтай. А на берегу мы до последнего времени перерабатывали в основном сайру, всё остальное в мороженом виде продавали. Продавали и думали: мы же не конечный продукт продаём, эту рыбу кто-то дальше перерабатывает и зарабатывает на этом, а почему мы не можем? Сидели, думали, считали, ну, не получается экономика. Ну не сможем мы конкурировать с Китаем по ценам.

И вдруг выходит долгосрочная программа поддержки развития береговой рыбопереработки в Приморском крае, а там субсидия на филе 25 рублей. Вставляем в наши расчёты субсидию - и есть экономика, можно рискнуть! Вот хотите - верьте, хотите - нет, а последней каплей стала программа. Купили неработающее предприятие, на его базе стали строить филетировочное производство мощностью 25 тонн в сутки.

Читаем дальше программу: рыба мороженная 4 рубля за килограмм! Да это же больше, чем мы на ней зарабатываем, только вот незадача: субсидия платится, когда морозишь рыбу на берегу, а мы морозим на судах. Что делать? А тут как назло ещё и прибрежный минтай стал хорошо ловиться. Рискуем? Рискуем и по-крупному, решили мы. Запустили строительство цеха береговой заморозки рыбы мощностью 150 тонн в сутки. Купили большой объём квот в приморской прибрежке на аукционах ФАРа.

Обращаются к нам корейцы - хотим у вас покупать охлаждённый минтай. Мы уже привычным движением руки открываем программу и читаем: рыба охлаждённая 1,5 рубля. Ну, ладно отвечаем корейцам, уговорили. Покупаем установки жидкого льда.

Так, рыбы становится больше, а хранить где мы всё это будем? Холодильники и так уже давно лопаются. Проектируем новый холодильник на 10 тысяч тонн.

Консервы тоже не забываем, выпускаем их всё больше и больше. Пора уже подумать о своей жестяно-баночной линии, смотрим в программу, поможет ли государство? Поможет!

Не нужно сидеть за круглым столом и гадать на нём о результатах программы! Приезжайте и посмотрите на эти самые результаты не на бумаге, а в живом, строящемся виде. Причём это не только мы такие передовые. 17 компаний сейчас участвует в программе, и каждый стал что-то новое планировать, строить и выпускать.

- Как, по вашему мнению, нужно развивать береговую переработку в Приморском крае, достаточно ли только одной программы поддержки?

- Опять я про круглый стол вспомнил. Там в конце встречи участники приняли решение, что плачевную ситуацию, по их мнению, в переработке может спасти только рыбохозяйственный кластер. Я не знаю, что такое кластер, но мне не стыдно. Я знаю, что делает наша компания и могу предъявить конкретные результаты. Я знаю, что делают коллеги-конкуренты и они могут предъявить конкретные результаты. Я знаю, что чиновники администрации Приморского края придумали, написали, согласовали, приняли и администрируют программу поддержки развития переработки, и она приносит конкретные результаты. Эти результаты не видны участникам круглого стола? А куда они смотрели? А что они хотели увидеть? А знают ли они, что программа была запущена в 2011 году, а первые живые деньги мы получили только в декабре? Они понимают значение слова «долгосрочная»?

Любая деятельность, в любой стране, в любом регионе складывается из тысячи составных частей. Эти части могут либо помогать какой-то деятельности, либо ей мешать. Если мы решили, что береговая рыбопереработка - это хорошо и нужно её развивать, то давайте внимательно посмотрим на самые очевидные факторы, которые на неё влияют и попробуем улучшить то, что помогает и убрать то, что мешает.

Про программу мы уже многое сказали. Она реально полезная, она работает совсем недавно, но уже можно увидеть конкретные результаты. Можно и нужно её улучшать и развивать, но заявлять, что долгосрочная программа действует год, а результатов нет, поэтому давайте её отменим, - это, простите, истерика и реакция свойственная пылкому подростку, а не взрослому человеку.

Нужно делать вложения в государственную инфраструктуру, строить причалы и железнодорожные ветки. Сейчас все причалы принадлежат государству. Мы за их аренду платим, а ремонтируем за свой счёт. Государство только аренду повышает, а ни копейки в ремонт не вкладывает.

Нужно контролировать стоимость логистики. Есть монополии, которые пользуются своим монопольным положением, и цена, например, в период лососёвой путины, взлетает на перевалку, хранение и перевозки в разы. Нужно понимать, что Транссиб - это уникальное конкурентное преимущество Приморья, как свежее сырьё для Сахалина и Камчатки, как налоговые льготы для Калининграда, как основной рынок потребления для Москвы. Мы ведь не только с Китаем конкурируем, нас и братья-россияне из других регионов ох в каком тонусе держат!

- Есть ли у вас информация о похожих программах поддержки в других регионах России, как они там действуют, есть ли результаты?

- Государственные программы поддержки производителей пищевой продукции действуют во всех развитых странах мира, а мы только недавно к ним присоединились. В этой связи 16 июня 2012 года генеральный совет «Единой России» при участии нового лидера партии Дмитрия МЕДВЕДЕВА одобрил пакет мер поддержки сельхозпроизводителей после вступления России в ВТО. По поправкам в закон «О развитии сельского хозяйства» будет компенсировано до 35% средств, затраченных на приобретение техники и оборудования, необходимого для модернизации производства. По оценкам депутатов, в 2013 году в бюджет следует заложить на эти цели 14 млрд рублей, в 2014-2015 годах – 42 млрд рублей. Таким образом, мы видим: подобные программы поддержки и развития - это не исключение из правил, а наоборот, норма и правило, даже на фоне вхождения нашей страны в ВТО.

Аналогичная программа сейчас запускается правительством Камчатского края. Рыбохозяйственным организациям и индивидуальным предпринимателям за счет средств краевого бюджета будет субсидироваться часть затрат на строительство, приобретение и модернизацию рыбопромысловых судов. Также край поможет предприятиям с выплатой инвестиционных кредитов, полученных в российских кредитных организациях на строительство и модернизацию объектов рыбоперерабатывающей инфраструктуры. Объем финансирования программы за счет средств краевого бюджета составит 160 млн рублей в течение трех лет.

Насколько мне известно, программа поддержки рыбопереработчиков, разработанная администрацией Приморского края, очень понравилась Федеральному агентству по рыболовству. В ФАРе собираются взять именно нашу программу за основу и рекомендовать всем остальным регионам России в качестве примера.

- Как вы думаете, продолжится ли дальше программа государственной поддержки развития береговой рыбопереработки в Приморском крае на 2010-2013 годы?

- Я уверен, что чиновники администрации Приморского края спокойно разберутся в эффективности данной программы, оценят аргументы сторонников и противников и примут взвешенное решение. Лично я не сомневаюсь, что программа устоит и будет помогать развиваться дальше. Региональная власть не станет метаться из стороны в сторону, а будет вести себя солидно и последовательно.

Виталий МОРОЗОВ, "Золотой Рог".