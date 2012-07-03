Владивостокским бизнесменам дуб в офисе не помешает

На прошедшей неделе во Владивостоке проходила выставка-продажа бонсай. Бонсай - искусство выращивания точной копии настоящего дерева в миниатюре. Эта необычная традиция пришла к нам из азиатских стран - Китая и Японии.

Бонсаи, представленные на выставке, привезены из Голландии и были выращены по собственным технологиям поставщика. Формирование конечного внешнего вида деревца - очень трудоемкий и длительный процесс, поэтому каждому из представленных экземпляров не менее 50 лет. Магазин предлагает бонсаи, полученные из остролиста, фикуса, хвойных пород. Цены варьируются от 1300 до 14000 рублей. Хвойные бонсаи - самые дорогие, т. к. требуют к себе больше внимания и особых условий содержания.

Уход за бонсаем сложен, но вполне выполним. Чтобы деревце приняло желаемую форму, его ветки необходимо фиксировать в нужных направлениях и время от времени подрезать. Из-за особенностей строения корневища обильного полива (хвойные породы, тем не менее, важно не перевлажнять) и частого опрыскивания. Раз в полгода растение нужно осторожно вынимать и подрезать корни, и примерно раз в два года пересаживать. Чтобы не возникало проблем с ростом, к почве добавляется специальный субстрат.

Диковинными растениями флористы рекомендуют украшать офисы компаний. Они также выигрышно смотрятся в виде подарков.

Юлия ХАМАГАНОВА, «Золотой Рог».