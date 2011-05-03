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Студентка ВГУЭС второй раз стала лучшим экскурсоводом выставки «Дальтур»
С возможностями въездного, выездного и местного туризма знакомились гости юбилейной XV Международной туристской выставки «Дальтур–2011» в спорткомплексе «Чемпион» ВГУЭС.
Авиакомпании, бюро путешествий, центры международного образования, базы отдыха и другие предприятия event-индустрии в течение двух дней демонстрировали свои проекты и презентовали программы на лучшей экспо-площадке города. ВГУЭС, вошедший в состав Национального научно-образовательного инновационно-технологического консорциума и ставший частью сетевого сервисного университета, представлял программы подготовки специалистов в области сервиса.
– Принципиально важно, что такое значимое мероприятия проходит на базе нашего университета, – отметил ректор ВГУЭС Геннадий ЛАЗАРЕВ. – Мы вошли в Консорциум вузов по подготовке кадров в области сервиса, открываем Центр подготовки волонтеров для Олимпиады в Сочи, Универсиады в Казани, саммита АТЭС во Владивостоке. Мы полностью изменили существующий подход к подготовке специалистов, из стен ВГУЭС они выходят с целым набором компетенций и могут эффективно работать с первого дня, что полностью соответствует требованиям работодателей. С этой целью в вузе мы ввели блок лабораторий ресторанного бизнеса, тренинговый отель «Аванта», на базе университета проходят экскурсии. В наших силах сделать туризм в Приморье успешным и высокодоходным.
Есть уверенность в том, что перспективы развития туризма в Приморье самые радужные, объекты, строящиеся к саммиту АТЭС, будут использоваться максимально эффективно, и Владивосток станет российским центром Азиатского сотрудничества, - об этом говорили высокие гости выставки.
– Уже сейчас мощные транзитные потоки из Европы в Азию идут через наш город. Каждый год Владивосток принимает 68 тысяч иностранцев, и в будущем эта цифра будет только расти, – подчеркнул вице-губернатор Приморского края Игорь УЛЕЙСКИЙ. – За 14 лет выставка закрепила за собой статус крупнейшего мероприятия сферы туризма. Уверен, что «Дальтур» будет способствовать дальнейшему успешному развитию туриндустрии и укреплению сотрудничества стран АТР, станет площадкой для конструктивного диалога бизнеса, власти, образования.
В рамках культурной и деловой программ выставки прошли конкурсы профессионального мастерства. В одном из них, оценивающем навыки экскурсоводов, первое место заняла студентка 2-го курса ВГУЭС направления «Бакалавр туризма» Галина НИКИФОРОВА.
– Я выбрала это направление, потому что туристская сфера в Приморье очень активно развивается, – объяснила победительница. – На кафедре туризма и гостинично-ресторанного бизнеса ВГУЭС открыт ряд дополнительных образовательных программ, в том числе подготовки экскурсоводов. Мы вместе со старшим преподавателем кафедры Еленой ИЛЬЯШЕНКО разработали маршрут экскурсии «Литературный Владивосток», который и был признан лучшим.
Идея преобразовать стандартную обзорную экскурсию, проиллюстрировав все владивостокские достопримечательности стихами приморских поэтов, зрела давно. Тем более что Триумфальную арку, мемориал боевой славы, памятную стелу, сквер Анны ЩЕТИНИНОЙ и другие знаковые места города поэты Сергей ЧЕРНЫШЕВ и Борис ЛАПУЗИН не раз воспевали в своих произведениях.
– В оформлении маршрута я использовала не только поэзию, но и музыку, – рассказала юный экскурсовод. – По правилам ведения экскурсии гид не должен молчать, но и перегружать слушателей излишней информацией тоже не стоит. Поэтому я решила разбавить свой монолог музыкальными цитатами – песнями, посвященными Владивостоку.
Эта победа уже вторая в послужном списке Галины. В прошлом году она также была признана лучшим экскурсоводом. И как значимый результат – вал предложений от директоров турагентств войти к ним в штат гидом или даже менеджером по туризму.
– Летом я обязательно пойду работать, – поделилась планами на будущее Галина. – А пока буду учиться, не хочу упускать возможности перенять все знания и умения наших преподавателей – замечательных профессионалов и успешных практиков.
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