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Корейцы замахнулись на Владивосток
Корейская Incheon International Airport Corporation вынашивает планы экспансии на российский Дальний Восток. Компания собирается принять участие в конкурсе на управление аэропортом Владивостока с тем, чтобы превратить его в региональный хаб.
Как рассказал гендиректор Incheon International Airport Corporation (IIAC, оператор сеульского аэропорта) Си Ви ЛИ, его компания собирается принять участие в конкурсе по привлечению в аэропорт Владивостока управляющей компании. «У нас хороший опыт, и нам интересен аэропорт Владивостока», - отметил Си Ви Ли. «Компании интересно присутствие на Дальнем Востоке при условии, что экономика региона будет развиваться», - добавил г-н Ли. Как известно, сеульский Инчхон признан лучшим в мире.
«Мы хотим создать международный хаб во Владивостоке», - отметил Си Ви Ли. По его словам, в прошлом году его компания выиграла четыре конкурса по управлению аэропортами в Азии (два на Филиппинах и по одному в Непале и Камбодже). Также IIAC создало СП с китайской Hainan Group, у которой в управлении находятся 14 региональных аэропортов.
IIAC представляет собой сильную управленческую команду, считает главный редактор «Авиатранспортного обозрения» Алексей СИНИЦКИЙ. «Новый аэропорт Сеула был построен девять лет назад и уже стал одним из крупнейших в Азии», - отмечает эксперт. По его словам, в силу географической близости Сеула и Владивостока эта команда может эффективно работать. «У Владивостока есть шансы развивать как пассажирские, так и грузовые перевозки. Современная практика сочетания авиационной и морской перевозок может сократить общую стоимость перевозки», - уверяет эксперт.
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