Владивостокский зообизнес не почувствовал спада даже в кризис

Зообизнес во Владивостоке можно сравнить с торговлей товарами для детей: как и дети, домашние любимцы у горожан будут всегда, и всегда у заводчиков будет потребность и желание купить что-то любимому питомцу. Причем в столице Приморья, в отличие от других удаленных от столицы городов, зооиндустрия не почувствовала спада в связи с экономическим кризисом. Владивостокский зообизнес, скорее, обрел за последние два года свои индивидуальные черты.

Звериный опт

Специфика Владивостока такова, что исключительно все товары для животных привозятся из других стран или из западной части России. В связи с этим возникают главные проблемы оптовиков. Значительная удаленность от западных поставщиков служит причиной, во-первых, огромных транспортных расходов, во-вторых, длительности доставки. Кстати, именно высокие железнодорожные тарифы - причина очень высоких цен в городе на зоопродукцию. В то же время Владивосток достаточно удобно расположен по отношению к Китаю, из которого завозятся в огромном количестве наполнители для кошачьих туалетов, игрушки для животных. Несмотря на это, розничные точки торговли товарами для питомцев в изобилии представляют весь ассортимент товаров, который можно увидеть в столичных зоомагазинах.

Территориальный фактор не отпугивает наших зообизнесменов: практически в каждом микрорайоне города есть хотя бы маленький ларек, «будка», торгующая самыми ходовыми товарами для собак, кошек, попугаев и мелких домашних грызунов. При этом каждый владелец ларька или магазина везет свои товары самостоятельно, не прибегая к услугам оптовых компаний. Таким образом, выходит, что каждый владелец пусть даже самого небольшого магазина по-своему оптовик. Кроме того, несмотря на небольшую численность населения Приморского края, в каждом городе, будь то Уссурийск, Арсеньев, Находка, Спасск-Дальний, присутствует по 2-3 крупных оптовых компании.

В настоящее время во Владивостоке порядка 10 компаний, которые позиционируют себя как крупные оптовики. В действительности тенденция последних лет такова, что поставщики в основном не задерживаются на владивостокском оптовом рынке зоотоваров. Самый крупный и стабильный владивостокский оптовый поставщик – ООО «Зоо-Пасифик», существующий с 1995 года. Компания поставляет весь спектр товаров для всех видов животных. Помимо поставок во Владивосток, компания активно работает по всему Дальнему Востоку: в Магадане, Якутии, Хабаровске, на Сахалине и Камчатке. Кроме того, «Зоо-Пасифик» взаимодействует с некоторыми компаниями в других регионах России.

Также достаточно прочно основалось на рынке ООО «СКИБИ», существующее с середины 90-х годов. Компания специализируется на поставке товаров для животных из США, соответственно спектр поставляемых компанией товаров достаточно узок. Однако «СКИБИ» на протяжении долгих лет прочно занимает свое место на оптовом рынке зоотоваров Владивостока.

«У нас в городе достаточно своеобразный зообизнес, - комментирует ситуацию генеральный директор ООО «Зоо-Пасифик» Марина ОЛЕЙНИКОВА. – За последние несколько лет у нас открылось огромное количество магазинов, магазинчиков, ларьков, которые реализуют товары для животных. Причем практически каждый владелец розничной точки везет все товары из Москвы самостоятельно. В связи с этим возникает бешеная конкуренция. В таких условиях достаточно сложно работать. На рынке остаются только самые устойчивые, надежные оптовики, а таких немного».

Зооточки и точечки

В общей сложности на территории Владивостока в настоящий момент функционирует около 100 торговых зооточек: от небольших ларьков до крупных супермаркетов. Как уже было отмечено, за последние несколько лет во Владивостоке открылось множество торговых зооточек различного масштаба и ассортимента и столько же закрылось. Причем это недолгосрочное пребывание на рынке касается не только мелких игроков, но и достаточно крупных. Примером может служить зоомаркет «Алекс»: крупная компания с серьезным капиталом несколько лет назад открыла огромный супермаркет товаров для животных, одноименную ветеринарную клинику с новейшим оборудованием и оптовый склад зоотоваров. Сейчас от «Алекса» осталось только название. Ветклиника благополучно перешла к «Благосервису», зоомаркет также перешел к другому владельцу и вскоре после ребрендинга станет «Тобиком».

Огромной популярностью пользуются рыночные ларьки, торгующие самыми ходовыми товарами для животных: корма, ошейники, наполнители для кошачьих туалетов, игрушки и т.д. В то время как торговля, в том числе и зоотоварами, по всей стране переходит в цивилизованные крытые торговые площади и активно развивает сети гипермаркетов и супермаркетов, «изюминкой» Владивостока является торговля кормами наразвес. От этой практики отошли уже многие города России, но, как отмечают специалисты, нашему городу даже в самом отдаленном будущем от торговли кормами наразвес не уйти.

Зоопродукция на прилавках обычных продуктовых супермаркетов носит достаточно ограниченный характер: на полках представлены в основном только корма для животных и наполнители для туалетов. Как отмечают поставщики зоопродукции, с супермаркетами сейчас очень сложно и невыгодно работать. По этой причине, отмечают специалисты, широкого ассортимента товаров для домашних любимцев в супермаркетах города в ближайшее время не предвидится.

Полноценных зоомагазинов в городе достаточно много, и каждый из них пользуется у покупателей популярностью. В ООО «Флора-ДВ» (сеть магазинов «Живая планета») отмечают, что в различных частях города на отдельные виды товаров наблюдается различный спрос: где-то больше покупают товары премиум-класса, где-то – эконом-класса, но при этом все магазины всегда остаются в плюсе.

«У нас в городе очень любят животных, культура содержания домашних животных с каждым годом только повышается, - отметила Светлана КУДЕЛЯ, владелец зоомаркета «Тобик», а также владелец и главный врач ветеринарных клиник «Благосервис». - Заводчики всегда стремятся выбрать для своих питомцев все самое лучшее. Именно поэтому, скорее всего, кризис никак не повлиял на зооиндустрию Владивостока. Даже пенсионеры могут что-то не купить себе, но свою собачку или кошечку отведут на осмотр к ветеринару, купят им качественный корм».

Детки в клетках

С повышением культуры содержания домашних животных повышается и интерес горожан к клубам. По словам руководителя клуба собаководов и любителей кошек «Royal Club» Виктории ФИЛАТОВОЙ, владивостокцы в последнее время стремятся приобрести породистого щенка или котенка, с хорошей родословной. Соответственно торговля кошками и собаками по последним тенденциям приобретает «клубный» характер.

В зоомагазинах из живых товаров в основном представлены хомяки, морские свинки, попугаи, рыбки, крысы. Очень развита торговля экзотическими животными. Как отмечают многие представители зообизнеса, во Владивостоке очень оживленный спрос на экзотику, причем такой интерес не ограничивается хорьками, игуанами, змеями или крокодилами. Некоторые жители содержат в своих домашних зоосадах оленей, кто-то – держат в качестве домашней кошечки рысь. Экзотика в основном привозится из различных частей света под заказ – держать в зоомагазине, например, крокодила, невыгодно и неудобно.

Несовершенный, но динамично развивающийся зообизнес Владивостока, по мнению экспертов, еще некоторое время будет пребывать в таком же состоянии, в каком он находится сейчас. Затем наступит период, когда будут упорядочены отношения между оптовыми поставщиками и розницей, когда, наконец, магазины и ларьки не будут открываться лишь на полгода, когда на рынке останутся только крупные постоянно развивающиеся торговые сети.