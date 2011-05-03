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Владивосток в поисках большой роли
На прошлой неделе городская дума провела общественные слушания по стратегии развития Владивостока на период до 2020 года. Скажем сразу, документ у стратегов из «Леонтьевского центра» получился весьма спорный, а, возможно, просто сырой.
Замечания и уточнения были высказаны на предварительном заседании думы, и не меньше - на самих слушаниях. Но даже самые ярые критики в итоге признали: реалии функционирования нашего государства таковы, что без стратегии городу никак нельзя. Во-первых, нужно видеть горизонт развития, во-вторых, без стратегии нет шансов участвовать в государственных программах, финансируемых из бюджета. Так что придется ее доработать и все-таки принять. А теперь - некоторые подробности.
Полная версия стратегии, по словам представителя «Леонтьевского центра» во Владивостоке Александра АБРАМОВА, - это 5 увесистых томов, краткая звучала 40 минут. К 2020 году город должен стать центром внешнеэкономического, научного, промышленного и культурного сотрудничества России со странами АТР.
Как отметил в письменном отзыве о стратегии глава Международного центра развития регионов Игорь МЕЛАМЕД, «необходимость разработки стратегии Владивостока обусловлена динамикой региональных экономических процессов, усилением роли России в АТР и выработкой новой тихоокеанской политики России». Это предполагает переосмысление миссии города в новых геополитических условиях.
Тройка-птица, которая вынесет город на вершины экономического успеха, - индустрия гостеприимства, экспорт образовательных и медицинских услуг. Кстати, у администрации города есть в заначке весьма амбициозная мечта – принять в 2020 году во Владивостоке Всемирную выставку. Правда, официальную заявку на проведение ЭКСПО Россия пока не подавала, а только письмо с предложением провести такую выставку достижений мирового хозяйства, в котором как возможные места проведения фигурируют также Красноярск, Нижний Новгород и, кажется, Самара. Позже к потенциальным претендентам присоединился Владивосток. По мнению Меламеда, у города есть логистические преимущества (транспортировка крупногабаритных экспонатов и конструкций для павильонов по железной дороге имеет сложности и иногда и вообще невозможна) и возможность использовать построенную к саммиту инфраструктуру. Если это случится, конечно, город привлечет на полгода миллионы туристов.
Как считают авторы стратегии, к 2020 году основной структурой экономики Владивостока может стать индустрия гостеприимства (54% экономики). Это связано не только с развитием туризма как вида отдыха, но и делового туризма – проведения многочисленных международных конференций, выставок, форумов и прочих деловых мероприятий. Но большинство экспертов считают, что это слишком смелые и нереальные планы.
По мнению академика Петра БАКЛАНОВА, в целом положительно оценившего объем проделанной работы, в стратегии «недостаточно внимания уделено развитию промышленности». Здесь можно создавать инновационные производства, и такие примеры в городе есть, в частности, достраивается центр производства подводных роботов. Почему бы не развивать в городе производство оборудования для освоения океана, фармацевтические производства, биодобавки из морского сырья?
- Чрезвычайно неубедительно и отчасти забавно выглядит аргументация возрастания значимости Владивостока в выполнении геополитических функций России в АТР, связанных с тем, что в радиусе тысяча километров проживает 300 миллионов человек, - сказал директор Института международного бизнеса и экономики ВГУЭС, доктор экономических наук Александр ЛАТКИН.
По его мнению, объективная оценка сложившихся за последние 20 лет тенденций в области использования промышленного, научно-технического, градостроительного, территориального и интеллектуального потенциала не дает оснований считать, что реально достичь показателей, обозначенных авторами стратегии. К 2020 году среднедушевые денежные доходы должны увеличиться в 3,8 раза, численность занятых в экономике – в 2,5 раза, население – в 1,8 раза, и т.д.
Как считает Александр Латкин, слишком сложно и для большинства населения непонятно нарисовано «дерево стратегических целей»: здесь собраны все мыслимые и немыслимые характеристики светлого будущего, понять которые может не каждый. А уж увлечь этим население, тем более молодежь, просто нереально.
«Маниловщина» и «популистские лозунги» - так охарактеризовал стратегию профессор, член-корреспондент Российской академии архитектуры Валентин АНИКЕЕВ.
- Стратегий развития у нас предостаточно: на уровне государства, Дальнего Востока, Приморья. Наверное, и Владивосток имеет на нее право, но только вписанную в «общее русло». Но в городе существует 30 целевых программ, стратегический план предлагает создать еще 17, но нет программы действий, которую власти города могли бы осуществлять в рамках своих полномочий, опираясь на имеющиеся ресурсы. Я видел как-то по телевизору разговор ПУТИНА с ХЛОПОНИНЫМ, который принес премьеру новую стратегию развития Северного Кавказа. Путин сказал: «вы занимаетесь наукообразными демонстрациями, а надо работать». То же самое относится и к нашей стратегии, - сказал Валентин Васильевич. Но, как отметила председатель комитета по экономической политике и муниципальной собственности думы краевого центра Марина ЛОМАКИНА, «мы должны понимать, что если Владивосток и в дальнейшем хочет получать поддержку из краевого и федерального бюджета, необходимо четко определить, каким мы видим город в будущем и как собираемся его развивать, - а это и есть стратегия».
В итоге эксперты сошлись на том, что принимать стратегию нужно, но доработать, сделав ее реальной. Она должна не только учитывать роль, которую отводит Владивостоку государство в исполнении федеральных функций в регионе, но и четко обозначить те задачи, которые входят в компетенцию городской власти.
Как отметил замдиректора ОАО «ДНИИМФ» Евгений НОВОСЕЛЬЦЕВ, уже высказывавший «ЗР» свои замечания, «наличие стратегии дает возможность вписаться в федеральные программы, но она нуждается в серьезной корректировке. «Если уж взят курс на создание здесь центра коммуникаций АТЭС, нужно развивать здесь сферы деятельности, способствующие этому курсу, - науку, культуру, рекреации, образование, туризм и т.д. Все остальное может функционировать только в рамках, ему не противоречащих. Не нужно распыляться», - повторился он.
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