Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Одна из крупнейших компаний Приморья заработала в прошлом году 4 миллиарда рублей чистой прибыли
И резко увеличила управленческие расходы
ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, входит в транспортную группу FESCО) по итогам 2018 года получило чистую прибыль в размере 4 млрд 011,385 млн рублей, что на 8,6% меньше, чем годом ранее.
Сокращение прибыли отмечает на фоне рекорда перевалки, установленного ВМТП в прошлом году - 10,4 млн тонн.
При этом компания в 2018 году увеличила управленческие расходы по сравнению с 2017 годом на 39,7%, до 1,157 млрд рублей.
Досье газеты «Золотой Рог»
65,8275% акций ПАО «Владивостокский морской торговый порт» принадлежат ООО «М-Порт» (Москва), которое, в свою очередь, на 50% принадлежит ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, базовая компания FESCO). Еще 28,458% владеет ООО «Национальная контейнерная компания» (Москва). FESCO - один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. По данным FESCO, 32,5% акций группы принадлежат Зиявудину Магомедову, 23,8% - компаниям, контролируемым Марком Гарбером (один из контролирующих акционеров GHP Group), 17,4% - TPG Capital, 26,3% - другим акционерам или находятся в свободном обращении. Магомедов сейчас находится под стражей, его обвиняют в организации преступного сообщества и особо крупных хищениях бюджетных средств.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Одна из крупнейших компаний Приморья заработала в прошлом году 4 миллиарда рублей чистой прибыли
- На острове Русском высадился первый олигарх
- Проект "Владивосток-СПГ" упомянули в связи с новыми санкциями США
- Деньги пойдут на трассу Владивосток - Находка
- Мастерки Свободного порта
- Положили с "Радиоприбором"
- Коммунисты выступили против офшорной зоны на острове Русском
- Продуктовые магазины Владивостока вводят новые оранжевые ценники
- Городская ярмарка во Владивостоке заработает через неделю
- Остров Русский может попасть под международные санкции
Новости раздела
- Одна из крупнейших компаний Приморья заработала в прошлом году 4 миллиарда рублей чистой прибыли
- Осторожно, стройка: Во Владивостоке готовятся массовые акции протеста
- На острове Русском высадился первый олигарх
- Одно из многострадальных зданий ДВФУ купили за бесценок и бросили
- Митинг заказывали?
- Во Владивостоке скандальные гостиницы уйдут по цене гостинок
- Во Владивостоке ликвидируют компанию, созданную для строительства нового порта
- Во Владивостоке пройдет бизнес-форум "Smart City & Region: Цифровые технологии на пути к "умной стране"
- Известный депутат и его супруга взялись за проблемный недострой в центре Владивостока
- Владивостокский морской рыбный порт избавляется от "мелкой рыбешки"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивосток приходит крупная торговая сеть с мировым именем
- Хабаровский сэнсэй продал миллион холодильников, научил плавать 16 тысяч ребятишек и построил храм
- Курилы на связи
- Забайкалье и Бурятия: между пастбищем и сенокосом
- В Москве задержали сына бывшего министра Дальнего Востока
- Координационно-сложные действия Алексея Дешпета
- Дураков нема: дальневосточники продолжают стремительно покидать регион
- Александр Цветников: Владивосток - город 3D
- По якутскому счету
- Приморский художник создает новые специальные призы фотоконкурса LookAtVladivostok.ART