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Одна из крупнейших компаний Приморья заработала в прошлом году 4 миллиарда рублей чистой прибыли

03 Апреля 2019, 18:03 | Владивосток

И резко увеличила управленческие расходы

ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, входит в транспортную группу FESCО) по итогам 2018 года получило чистую прибыль в размере 4 млрд 011,385 млн рублей, что на 8,6% меньше, чем годом ранее.

Сокращение прибыли отмечает на фоне рекорда перевалки, установленного ВМТП в прошлом году - 10,4 млн тонн.

При этом компания в 2018 году увеличила управленческие расходы по сравнению с 2017 годом на 39,7%, до 1,157 млрд рублей.

Досье газеты «Золотой Рог»

65,8275% акций ПАО «Владивостокский морской торговый порт» принадлежат ООО «М-Порт» (Москва), которое, в свою очередь, на 50% принадлежит ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, базовая компания FESCO). Еще 28,458% владеет ООО «Национальная контейнерная компания» (Москва). FESCO - один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. По данным FESCO, 32,5% акций группы принадлежат Зиявудину Магомедову, 23,8% - компаниям, контролируемым Марком Гарбером (один из контролирующих акционеров GHP Group), 17,4% - TPG Capital, 26,3% - другим акционерам или находятся в свободном обращении. Магомедов сейчас находится под стражей, его обвиняют в организации преступного сообщества и особо крупных хищениях бюджетных средств.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: контейнеры  порт  fesco  вмтп  прибыль 



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