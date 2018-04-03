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Стало известно, кто контролирует аэропорт "Владивосток"

03 Апреля 2018, 17:33 | Владивосток

Официально новыми владельцами стали компании, зарегистрированные в Сингапуре и на Кипре

Новыми собственниками контрольного пакета акций АО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) после выхода из состав акционеров АО «Международный аэропорт Шереметьево» (МАШ) стали компании, зарегистрированные в Сингапуре и на Кипре.

Напомним, что консорциум инвесторов в составе группы «Базовый элемент» Олега ДЕРИПАСКИ, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и сингапурского аэропортового оператора Changi Airports International в феврале 2017 года закрыл сделку по приобретению 52,16% акций АО «МАВ» и 100% акций ЗАО «Терминал Владивосток», владеющего и управляющего зданием терминала аэропорта Владивостока. Продавцом выступило АО «Международный аэропорт Шереметьево».

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», проданные акции были распределены равными долями (по 17,3854%) между сингапурскими компаниями Levanterra Pte.Ltd (100% принадлежит ООО «РФПИ управление инвестициями-8») и Goldenhorn Gate Pte.Ltd (100% принадлежит Changi Airports International Pte.Ltd), а также кипрской компанией Vilamar Ventures Limited (по акционерному соглашению с АО «МАШ»).

Другими крупными акционерами АО «Международный аэропорт Владивосток» остаются ООО «Аэро-Груз» (18,37% акций), АО «Кварц-Инвест» (16,84%) и Ольга ТРУШКИНА (8,63%).

Отметим, что АО «Международный аэропорт Владивосток» в 2017 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 59,522 млн рублей против 118,493 млн рублей чистого убытка в 2016 году.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает 48 направлений. Пассажиропоток аэропорта в 2017 году вырос на 18% по сравнению с показателем 2016 года - до 2,179 млн человек.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото АО "МАВ"

Автор: Олег Клименко
Теги: аэропорт  Сингапур  олег дерипаска  кипр  "базовый элемент"  РФПИ 



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