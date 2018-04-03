Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Стало известно, кто контролирует аэропорт "Владивосток"
Официально новыми владельцами стали компании, зарегистрированные в Сингапуре и на Кипре
Новыми собственниками контрольного пакета акций АО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) после выхода из состав акционеров АО «Международный аэропорт Шереметьево» (МАШ) стали компании, зарегистрированные в Сингапуре и на Кипре.
Напомним, что консорциум инвесторов в составе группы «Базовый элемент» Олега ДЕРИПАСКИ, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и сингапурского аэропортового оператора Changi Airports International в феврале 2017 года закрыл сделку по приобретению 52,16% акций АО «МАВ» и 100% акций ЗАО «Терминал Владивосток», владеющего и управляющего зданием терминала аэропорта Владивостока. Продавцом выступило АО «Международный аэропорт Шереметьево».
По данным Деловой газеты «Золотой Рог», проданные акции были распределены равными долями (по 17,3854%) между сингапурскими компаниями Levanterra Pte.Ltd (100% принадлежит ООО «РФПИ управление инвестициями-8») и Goldenhorn Gate Pte.Ltd (100% принадлежит Changi Airports International Pte.Ltd), а также кипрской компанией Vilamar Ventures Limited (по акционерному соглашению с АО «МАШ»).
Другими крупными акционерами АО «Международный аэропорт Владивосток» остаются ООО «Аэро-Груз» (18,37% акций), АО «Кварц-Инвест» (16,84%) и Ольга ТРУШКИНА (8,63%).
Отметим, что АО «Международный аэропорт Владивосток» в 2017 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 59,522 млн рублей против 118,493 млн рублей чистого убытка в 2016 году.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает 48 направлений. Пассажиропоток аэропорта в 2017 году вырос на 18% по сравнению с показателем 2016 года - до 2,179 млн человек.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото АО "МАВ"
Новости тематики
- Стало известно, кто контролирует аэропорт "Владивосток"
- Пять лет исполняется Клубу молодых предпринимателей во Владивостоке
- Защита от современных угроз
- Корейская компания намерена построить во Владивостоке рыбный рынок
- Судебные дела "семьи Пушкарева" легли на плечи нового мэра Владивостока
- Дальневосточное морское пароходство ждут серьезные перемены
- Молодой специалист "Прогресса" удостоен премии Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству
- Порт Владивосток на время остался без контейнеров и металлов
- 24 ноября во Владивостоке пройдет встреча разработчиков и приморских компаний-заказчиков систем информационной безопасности
- Во Владивостоке открылся R&D центр "Лаборатории Касперского"
Новости раздела
- Стало известно, кто контролирует аэропорт "Владивосток"
- Пять лет исполняется Клубу молодых предпринимателей во Владивостоке
- Защита от современных угроз
- Уникальный рыбный рынок откроется через полтора года во Владивостоке
- Корейская компания намерена построить во Владивостоке рыбный рынок
- Приморье обогреют когенерацией
- Судебные дела "семьи Пушкарева" легли на плечи нового мэра Владивостока
- Бизнес Владивостока задолжал бюджету города астрономическую сумму
- У Дальневосточного морского пароходства новые руководители
- Дальневосточное морское пароходство ждут серьезные перемены
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Эти две марки машин никогда не останавливают сотрудники ГИБДД
- Дело Магомедовых потопит Дмитрия Медведева и двух его приближенных
- Силовики пришли за одним из крупнейших инвесторов Приморья
- Верховный суд: банки имеют право отказать в возврате денег вкладчикам
- Шувалов станет крупным банкиром
- "Аэрофлот" "пошутил" над пассажирами рейса из Владивостока в Москву
- Крупнейшего инвестора, владеющего в Приморье стратегическими объектами, подозревают в хищении 2,5 миллиардов рублей
- Дежурные силы ТОФ подняты по тревоге
- Корея, в случае объединения, может претендовать на часть территории Приморского края
- "Спартак-Приморье" вышел в плей-офф на ЦСКА-2