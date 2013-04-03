Во Владивостоке желающих строить жилье в районе бухты Щитовой не оказалось

Во Владивостоке лот из трех земельных участков, общей площадью 18,1 га в районе бухты Щитовой (возле пос. Горностай), выставленный Федеральным Фондом содействия жилищному строительству (РЖС) на аукционе по продаже права на заключение договора аренды, не привлек внимания потенциальных застройщиков.

Право торговалось по цене 17 464 000 рублей (с учетом 18% НДС). Предполагалось, что в течение 7 лет в целом аренда предложенных под строительство участков обойдется застройщику не более, чем в 350 млн рублей, но с учетом передачи и продажи части участков под государственную, муниципальную и частную собственность, общая сумма платежей должна была бы немногим превысить 100 млн рублей.

Основное назначение территории, предложенной в конце марта к аукциону, – это строительство многоквартирных жилых домов и социальной инфраструктуры к ним, частично – под строительство дорог и под зеленую зону отдыха. Специалисты РЖС считают, что здесь, на берегу Уссурийского залива, может быть построено не менее 75 тыс. кв. метров жилья. В т.ч. не менее 20% должна составить доля малоэтажного строительства и не менее 30% должно быть эконом-класса.

В презентационных материалах проекта отмечалось, что расстояние по прямой от предлагаемой к застройке территории в районе б. Щитовой до центра города составляет не более 10 км.

В преддверии проведения аукциона в администрации Приморского края 11 марта был проведен «круглый стол» на тему «Развитие жилищного строительства на земельных участках Фонда «РЖС» во Владивостокском городском округе». В ходе мероприятия отмечалась значительная роль этой структуры в решении сложного для Приморья вопроса – предоставления земельных участков под жилищное строительство. Во время проведения «круглого стола» представители Фонда старались привлечь к аукциону по б. Щитовой потенциальных участников.

Трудно сказать, почему аукцион сорвался во второй раз. Впервые лот с аукциона по причине отсутствия интереса застройщиков был снят с аукциона РЖС в конце декабря прошлого года.

Виктор КУДИНОВ, ZRPRESS.RU, Владивосток.