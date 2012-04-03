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Декларацию о доходах можно скачать с сайта ФНС

03 Апреля 2012, 19:51 | Владивосток

Разнообразные опции, которые предлагает региональный сайт УФНС России по Приморскому краю www.r25.nalog.ru, должны облегчить общение граждан с налоговыми инспекциями. Сегодня налогоплательщик - частное лицо с помощью банковской карты может оплатить любой налог сразу на сайте налоговой службы.

Как рассказали «ЗР» в ИФНС России по Фрунзенскому району Владивостока, в «горячую» декларационную пору среди налогоплательщиков края особенно востребована электронная форма «Декларации о доходах физических лиц», которая доступна на официальном ресурсе Управления в разделе «Программные средства для налогоплательщиков». Ресурс должен стать наиболее актуальным для категорий налогоплательщиков, обязанных по закону отчитаться о своих доходах в строго ограниченный срок, в их число входят адвокаты и нотариусы, граждане, сдающие в наем жилье, предприниматели, зарегистрированные в качестве ИП), все, кто получал денежные средства от частных лиц в счет оплаты своего труда.

Специалисты ИФНС России по Фрунзенскому району Владивостока также обращают внимание налогоплательщиков, что необходимости предоставлять декларации о доходах тем гражданам, которые продали имущество, автомобиль и т. д., находившийся у них в собственности более трех лет, теперь нет необходимости. Все остальные, осуществившие операции с собственностью в прошлом году, должны появиться в инспекциях и задекларировать свой доход. Так, сумма налогооблагаемого дохода на автомобиль (если он находился в собственности менее трех лет) будет уменьшена на 250 тыс. рублей, а квартиры на 1 млн рублей. Имущество, проданное свыше обозначенных параметров, будет облагаться налогом в 13%.

Итак, электронная форма «Декларация» с сайта УФНС легко устанавливается на стационарный компьютер или флеш-носитель, после чего налогоплательщик получает возможность заполнения всех необходимых бланков декларации о доходах. Устные подсказки программы помогут учесть все нюансы заполнения столь важного документа.

Важно, что заполненный в электронном виде документ легко генерируется в формат Word, более того, его можно распечатать. Налогоплательщику останется лишь поставить свою подпись. Бланки декларации будут идентичны тем, что налоговая инспекция предложит к заполнению в бумажном варианте. Перед тем как сдать декларацию в налоговую инспекцию, ее электронный вариант можно править бесконечное количество раз.

И.о. начальник отдела работы с налогоплательщиками ИФНС России по Фрунзенскому району г. Владивостока Элла САЕНКО напоминает, что для заполнения формы 3-НДФЛ (именно так называется декларация) гражданину необходимо иметь под рукой ИНН, а также справку 2-НДФЛ (справка о доходах налогоплательщика, которую выдают в бухгалтерии предприятия). 2-НДФЛ уже содержит ИНН налогоплательщика.

При подаче декларации для получения имущественного вычета гражданам необходимо предоставить договор на приобретение жилья, а также документы, подтверждающие право собственности на объект недвижимости и справку (расписку о том), которая свидетельствует о том, какие суммы были потрачены на приобретение квартиры, дома и т.д. Кстати, количество всех перечисленных документов налогоплательщик должен указать на одной из страниц декларации.

Если вы брали квартиру в ипотеку, то в налоговую инспекцию потребуется предъявить кредитный договор, справку о выплате процентов, которая должна удостоверяться личной подписью руководителя отделения банка, выдающего кредит, и печатью. Перед внесением соответствующих данных в графу об общей сумме процентов, заемщик должен складывать все проценты за год и записать полученный результат в налоговой декларации.

При социальном вычете на лечение налогоплательщик одновременно с декларацией должен предоставить договор с лечебным заведением, чеки и копии чеков за проведенные манипуляции, а также специальную справку из бухгалтерий этих организаций, где указана общая сумма расходов, понесенных пациентом именно в этом лечебном заведении. В случае приобретения лекарственных средств также необходимы рецепты от лечащего врача. Вычет на образование тоже предполагает предоставление договора с образовательным учреждением (он должен быть оформлен на родителя или официального опекуна, т. к. ребенок не сможет получить вычет, поскольку зарплату не получает).

Декларационная кампания, которая официально закончится 2 мая, идет полным ходом, и в рамках столь важного ежегодного мероприятия районные налоговые инспекции всей России, и в том числе Приморья, проводят дни открытых дверей. Налогоплательщиков ждут 20-21 апреля в течение дня и готовы ответить на многочисленные вопросы о том, кому необходимо предоставить декларацию, каким образом оформить налоговые вычеты и получить их, научат пользоваться on-line сервисами, а также ответят на другие вопросы, связанные с налогообложением.

Все желающие смогут сразу на месте предоставить налоговую декларацию и получить консультацию о правильности ее заполнения. Бланки налоговых деклараций налогоплательщики получат в районных инспекциях бесплатно. Если же клиент налоговой службы пожелает внести коррективы в электронную версию декларации, которую он скачал на сайте, к его услугам предоставят гостевой компьютер.

Яна МАЛЬЦЕВА, «Золотой Рог».

Автор: Яна Мальцева
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