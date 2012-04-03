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Владрыбпорт увеличил прибыль в 3,4 раза
ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» (Владрыбпорт) в 2011 году увеличило чистую прибыль по сравнению с 2010 годом в 3,4 раза, до 182,974 млн рублей, сообщается в материалах компании. Выручка выросла на 36,5% - до 1 млрд 529,851 млн рублей.
Хорошие финансовые показатели достигнуты в первую очередь увеличением грузопереработки - Владрыбпорт в 2011 году увеличил перевалку грузов по сравнению с 2010 годом на 32,3%, до 2,305 млн тонн. В том числе, по сведениям «ЗР», некоторая часть грузопотока была оттянута рыбным портом с противоположной стороны бухты Золотой Рог.
Досье "ЗР"
ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» - стивидорная компания на территории порта Владивосток. 51,98% (54,42% обыкновенных) акций принадлежит ЗАО «Геотэкс» (Москва, 100% принадлежит председателю совета директоров «Владрыбпорта» Александру КАТУНИНУ), Asian Metal Resources Group (США, 100% принадлежит члену совета директоров Денису САРАНА) - 26% (27,23% обыкновенных).
Ольга ДОБРОЛЮБОВА, «Золотой Рог».
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