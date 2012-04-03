Гостиничные комплексы Владивостока «Хаятт» зажгут звезды в августе

В преддверии саммита АТЭС, который пройдет в сентябре этого года в Приморье, во Владивостоке должны вступить в строй первые в городе два гостиничных комплекса «пять звезд» - это «Хаятт Ридженси Владивосток - Золотой Рог» и «Хаятт Владивосток Бурный». Сейчас это строительство на двух разных площадках на берегу моря в центральной части города вступило в завершающую стадию – идет отделка помещений, установка и наладка оборудования и прочие работы. Каждый день решается множество вопросов и проблем.

Рабочий день у генерального управляющего гостиничными комплексами «Хаятт Ридженси Владивосток – Золотой Рог» и «Хаятт Владивосток Бурный» Акселя ЦИГЛЕРА расписан, можно сказать, «от корки до корки». Тем не менее, в его плотном графике нашлось время для интервью «ЗР»:

- Аксель, недавно было заявлено, что уже 1 августа компания «Хаятт» во Владивостоке должна принять первых своих клиентов? И какая из гостиниц в этот день откроет для них свои двери?

- Оба гостиничных комплекса будут открываться одновременно. И отмечу, что нам хочется это сделать действительно заранее, а не «за день до саммита».

- Наверное, трудно готовить к эксплуатации и вводить два таких крупных и ответственных объекта сразу и довольно быстро? Кстати, гостиница «Амурский залив», рядом с мысом Бурный строилась более 10 лет…

- Я бы очень расстроился, если бы мне пришлось сидеть и ждать десять лет, когда запустят гостиничные комплексы… Но я верю компании «Наш дом – Приморье» и строителям, вижу, что все идет по графику. Кроме того, у нас есть четыре месяца до открытия. Все в принципе хорошо! Конечно, сложно, но ведь это происходит каждый день – кто-то в разных уголках мира открывает новые гостиницы, «зажигает» новые «звезды»…

- Удается ли строителям при довольно сжатых сроках давать необходимое качество?

- Да. Оно именно такое, которое требуется.

- Известно, что в сентябре прошлого года между ОАО «Наш дом – Приморье» со 100-процентным государственным капиталом и «Хаятт Хотелс Корпорейшн» был подписан договор, передающий строящиеся гостиницы в прямое управление вашей компании. Каков срок действия договора?

- Договоры заключены на 27 лет, но в дальнейшем они могут пролонгироваться, возможно, на всю жизнь зданий.

- Обычно «Хаятт» заключает договоры на срок не менее 20 лет. Неужели за такие сроки не случалось ситуаций, когда по каким-либо причинам отношения приходилось разрывать?

- Почему же?! Было и такое. Договор предусматривает возможность досрочного прекращения обязательств. К его расторжению могут привести различные причины, например, новая экономическая или политическая ситуация в стране. Но лично я уверен, что в ближайшие пять-десять лет буду жить и работать, управляя гостиничными комплексами «Хаятт» во Владивостоке.

Мне здесь нравится. Я переехал с женой и тремя детьми и даже привез собаку. Дети уже ходят в русскую школу и стали полноценными жителями города, хотя по-русски еще не говорят. Сам я уже через неделю после того, как мы приехали, начал брать уроки русского языка. Моя цель – говорить с клиентами и работниками гостиниц на русском языке. В дальнейшем мне очень важно, чтобы гостиничные комплексы успешно работали и привлекали в город новых гостей.

- А чем вам сегодня больше всего приходится заниматься?

- Созданием команды для наших гостиничных комплексов. Не просто коллектив, умеющий работать, а есть такое понятие «команда – это семья». В целом на оба комплекса у нас уже набирается 500 человек. И с ними очень много хлопот: нужно провести отбор, с каждым провести интервью, разобрать сотрудников по квалификациям и тем должностям, которые они могли бы занимать и прочее.

- Успеют ли они до открытия гостиниц пройти какое-то обучение, чтобы затем выдерживать стандарты обслуживания «Хаятт»?

- Мы набираем людей за четыре-шесть недель до открытия комплексов, каждый новый сотрудник проходит стажировку внутри компании. И административные работники, имеющие дело с клиентами, и сотрудники ресторанных служб. Главное для нас – предоставление высококлассного сервиса для наших гостей.

- То есть требования очень высоки?

- Да. Что касается сотрудников, то именно высокие требования. Но главных – два. Первое – они должны быть открытыми для общения, доброжелательными и они должны уметь улыбаться. Второе – они действительно должны изъявить желание работать в компании, помогать людям, то есть обслуживать их и не думать при этом о том, чтобы заработать денег по-быстрому. Главное – все должно идти от сердца. Это очень важно. Всему остальному мы научим.

- А будет ли их заработок таким, что они действительно смогут не думать лишний раз о деньгах?

- Заработная плата тоже важна. В разных странах заработная плата наших сотрудников зависит от того, где именно находится гостиница «Хаятт» – в Германии, Америке или Африке. В принципе, в наших гостиничных комплексах она будет выше, чем в других гостиницах Владивостока. Хотя, конечно, люди всегда хотят зарабатывать больше. Это тоже надо понимать.

- Можно ли сказать, что в гостиницах «Хаятт» у нас обслуживание будет самым лучшим в городе?

- Возможно. Но на начальном этапе обслуживанием наших гостей будут заниматься те же самые люди, которые сейчас работают в других гостиницах Владивостока. Только после того, как они пройдут несколько стажировок, приобретут новые навыки и опыт, надеюсь, наше обслуживание будет именно лучшим.

- Хороший сервис не может быть дешевым. Сколько у вас будут стоить сутки проживания для гостя?

- Пока мы не можем этого сказать – цены еще не установлены. На данный момент нами проводится анализ рынка, но уже сейчас я могу сказать, что наши цены будут не выше, чем, например, в гостиничном комплексе «Хендэ». Стоимость гостиничного номера определяется его востребованностью.

- На одном из «круглых столов» по гостиничной теме профессор ВГУЭС Александр ЛАТКИН отмечал, что на сегодня потребность нашего города в новых гостиницах невысока. Те, которые есть, работают в пиковом режиме всего несколько летних месяцев, а в целом по году востребованность мест в них составляет всего около 46%. Откуда же у нас может появиться столько клиентов, чтобы хорошо заполнить две новые гостиницы высокого класса, в каждой из которых будет более двухсот номеров?

- Действительно, сейчас на рынке Владивостока есть компании, которые предоставляют услуги в сфере гостиничного сервиса, но во-первых, среди них нет таких, которые предоставляли бы данные услуги на уровне пятизвездочного гостиничного комплекса. А те из них, которые могли бы дотянуться до этого уровня, запрашивают очень высокую цену за обслуживание.

Во-вторых, мы знаем, что за последние четыре года во Владивосток были инвестированы миллиарды долларов, направленные на его развитие, включая строительство нового международного аэропорта, реконструкцию и строительство дорог, строительство двух прекрасных мостов, строительство корпусов Дальневосточного федерального Университета на о. Русском ...

Все последние объекты строительства в Владивостоке связаны с инвестированием в то, ради чего люди будут посещать Владивосток, а это значит, что у нас будет большой приток новых клиентов. Уже сейчас многих привлекают инвестиционные вложения в город, т.к. цель инвестирования – это развитие Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Данное развитие города привлекает представителей различных сфер деятельности. У нас уже имеются будущие клиенты из различных деловых сфер, таких как нефтегазовая отрасль, машиностроение, компьютерные технологии и пр. – которые намерены останавливаться в наших гостиничных комплексах. В-третьих, в услугах наших гостиничных комплексов заинтересованы круизные компании, которые до этого не могли высадить туристов с судна на несколько дней, необходимых, чтобы пополнить запасы воды и провизии, дозаправки и пр., а пассажиры в течение этого времени могли бы лучше ознакомиться с городом, изучить местные достопримечательности. Теперь у круизных компаний появится эта возможность, больше круизных лайнеров будут заходить в порт, а значит, и у нас обязательно станет больше клиентов.

Кроме того, наши гостиничные комплексы смогут предложить конференц-залы и залы переговоров вместимостью до 400 человек. Я ознакомился со многими зданиями, предоставляющие площади для проведения различного рода мероприятий, однако в центре города нет таких качественных, хорошо обустроенных помещений большой вместимости, с достаточным количеством парковочных мест.

Уже сейчас нам звонят потенциальные клиенты и просят забронировать конференц-залы на определенный период времени, и мы очень рады, что сможем предоставить им эту услугу. Кроме того, у нас будут рестораны и бары, в которых мы будем рады видеть не только постояльцев наших гостиничных комплексов, но и жителей города.

Для владивостокцев в гостиничном комплексе «Хаятт Ридженси Владивосток - Золотой Рог» будет большой зал бракосочетаний на 300 человек. Отличительной чертой гостиничного комплекса «Хаятт Владивосток Бурный» будет спа-комплекс, размещенный в отдельно стоящем трехэтажном здании площадью около 5000 кв.м. Нашим постояльцам гостиничных комплексов и жителям Владивостока будет представлен первый в России сертифицированный французской компанией центр талассотерапии (лечение морем), несколько бассейнов с морской водой, тренажерный зал…

- Есть ли у «Хаятт» планы после ввода гостиниц во Владивостоке еще как-то усилить свое присутствие на Дальнем Востоке России?

- На это может ответить лишь глава компании «Хаятт». Но я знаю, что если в дальнейшем кто-то построит хорошую гостиницу и захочет, чтобы наша компания стала управляющей, то мы всегда открыты для переговоров.

Виктор КУДИНОВ, «Золотой Рог».