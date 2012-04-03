Дальневосточный форум индустрии красоты станет ежегодным

На прошлой неделе во Владивостоке прошёл первый Дальневосточный форум индустрии красоты. И судя, по всему, не последний: организатор форума – сеть кадровых агентств «Успех» планирует проводить beauty-форумы ежегодно.

Главным событием форума стала конференция «Индустрия красоты: опыт и перспективы». В рамках этого мероприятия руководители и сотрудники дальневосточных салонов красоты, профильных центров и клиник обсудили насущные проблемы бизнеса и поделились опытом их решения.

По словам известного в отрасли эксперта Максима СЕРГЕЕВА, совладельца консалтингового бюро «Сергеев, Каюмов и партнёры» (Санкт-Петербург), одной из главных проблем российских салонов красоты является уровень сервиса, который во многих случаях оставляет желать лучшего. Часто можно встретить салоны, оснащённые современным оборудованием и высококвалифицированными специалистами, и при этом страдающие от недостатка клиентов. Причина – весьма ненавязчивый сервис и непрофессиональная работа администраторов, вплоть до полного игнорирования клиента. Администратор – то самое звено, которое отвечает за первое впечатление от салона, и если это впечатление будет негативным, клиент может сразу занести салон в чёрный список, так и не дойдя до суперспециалистов и новейшего оборудования, и никакая реклама здесь не поможет. Эксперт призвал всех руководителей салонов красоты вкладываться в обучение администраторов, поскольку эти сотрудники являются одной из важнейших составляющих успеха предприятия.

В целом же конференция показала, что сегодня кадровый вопрос в индустрии красоты можно назвать самым острым, самым болезненным.

«Ситуация на рынке труда с каждым годом только осложняется: фактически в этой отрасли мы наблюдаем отрицательную динамику, - говорит Елена РАУД, генеральный директор сети кадровых агентств «Успех». - Причин много: это и общий демографический кризис, и отток профессиональных кадров с Дальнего Востока в другие регионы страны, и сокращение количества школ, которые готовят специалистов для индустрии красоты... В таких неблагоприятных условиях главное для предприятия – усиление внутреннего ресурса, грамотное управление персоналом, позволяющее компенсировать недостатки рынка труда. Считаю, что многие салоны неоправданно отвергают вариант подбора молодых специалистов, создания системы наставничества, целевого обучения на профессиональных курсах с заключением ученического договора. Кроме того, руководитель должен сформулировать принципы работы персонала в отношении гигиены, дисциплины, технологий, клиентоориентированности, этики – одним словом, создать профессиональный кодекс сотрудника, исполнение которого будет обязательным для всех без исключения. По результатам конференции могу сказать, что индустрия красоты не стоит на месте, в ряде салонов появились уже менеджеры по персоналу, а значит, есть надежда, что ситуация будет меняться к лучшему».

По словам Дмитрия БЕЛЕШКО, управляющего партнёра бизнес-школы «ПЕРСОНА», основателя проекта SalonMarketing.ru, высокая конкуренция на рынке beauty-услуг требует более профессионального подхода к ведению бизнеса. Сегодня руководитель успешного салона красоты уже не может себе позволить строить бизнес, опираясь только на субъективное мнение – своё или своих сотрудников. «Необходим системный подход, основанный на фактах и цифрах, - считает Белешко. - Измерять придётся всё: круг ваших потенциальных клиентов; число людей, впервые обратившихся в салон; количество новых и постоянных клиентов; средний чек... Разумеется, ведение статистики требует дополнительных затрат, но это тот самый фундамент, который даёт возможность руководителю принимать правильные решения и двигаться в нужном направлении».

Татьяна ПРУС, маркетолог Welness-центра «Атмосфера», отметила, что многие руководители недооценивают роль маркетинговой политики в успехе предприятия. В нынешних условиях салон красоты должен использовать не менее десяти каналов маркетинговых коммуникаций, начиная от «сарафанного радио» и заканчивая интернет-рекламой. Татьяна Прус призывает коллег обратить особое внимание на такие способы продвижения, как спонсорские проекты и кросс-промоушн, которые позволяют снизить затраты на маркетинг и при этом дают хороший эффект. «Главное – чтобы рекламное сообщение попало туда, где сосредоточены ваши потенциальные клиенты, - подчеркнула спикер. - А для того, чтобы понять свою целевую аудиторию, нужно провести полноценное исследование, поскольку портрет клиента в представлении директора и мастеров салона не всегда соответствует действительности».

Наталья ЮЛДАШЕВА, генеральный директор ООО «Актуаль Плюс» - официального дилера Rosactive Professional Cosmetics на Дальнем Востоке, член Международной ассоциации руководителей и владельцев бизнеса WISE, рассказала о новых технологиях в индустрии красоты, которые приходят в Россию с Запада: «В Европе набирает популярность космецевтика – низкомолекулярная косметика нового поколения, занимающая промежуточное положение между косметикой и медицинским препаратом. Её отличают натуральные ингредиенты, отсутствие противопоказаний и побочных эффектов, кроме того, космецевтика даёт более быстрый и более продолжительный результат, чем косметика поверхностного действия. Сегодня на первый план выходят безопасные безинъекционные методики доставки космецевтики в глубь кожи, без нарушения её целостности».

На конференции обсуждались также вопросы налогообложения, изменений в законодательстве, ведения документации, организации системы учёта на предприятии индустрии красоты. Кроме того, в рамках форума прошли семинары, тренинги, мастер-классы, где были представлены новые технологии в области менеджмента, маркетинга и работы с клиентом. Одним словом, шёл профессиональный разговор, затрагивались самые разные аспекты beauty-бизнеса. «Мы рады, что на наших глазах родилась ещё одна площадка для профессионального общения, - отметила Елена Рауд. - Создание таких площадок стало одним из важнейших направлений работы сети кадровых агентств «Успех».

Участники форума искренне благодарили организаторов и выражали надежду на дальнейшее сотрудничество. Менеджер проекта Оксана ПТИЦЫНА, заместитель директора кадрового агентства «Успех» по развитию, выступила с предложением создать профессиональное сообщество предприятий, работающих в индустрии красоты, которое позволит им решать проблемы сообща. И многие участники конференции предложение поддержали.

Елена ВОЛКОВА, «Золотой Рог».