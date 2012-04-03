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У Росрыболовства есть вопросы к дальневосточным рыбопромышленикам

03 Апреля 2012, 03:18 | Владивосток

Ряд российских рыболовных компаний, занимающихся выловом минтая на Дальнем Востоке, могут быть лишены квоты на добычу этой рыбы. Прежде всего это относится к компаниям, аффилированным с китайским рыбопромышленным холдингом Pacific Andes (Pacific Andes International Holdings Limited, PAIH).

Как сообщил «Интерфаксу» руководитель центра общественных связей Росрыболовства Александр САВЕЛЬЕВ, в феврале этого года Pacific Andes опубликовал доклад, в котором заявил, что он контролирует 60% вылова российского минтая. Кроме того, он сообщил, что имеет филиалы во Владивостоке, Хабаровске, Южно-Сахалинске и Петропавловске-Камчатском. «Однако адреса представительств не указаны, что вызывает определенные вопросы», - сказал он.

В связи с этим Росрыболовство направило письмо в компанию с просьбой указать адреса и персоналии тех, кто работает в этих представительствах в России в целом и на Дальнем Востоке в частности. «Ответа мы пока не получили», - отметил Савельев.

Кроме того, ведомство инициировало расследование, в ходе которого предстоит выяснить, какие российские компании и в какой степени аффилированы с китайским холдингом. «Если мы получим убедительные доказательства того, что иностранные компании, в том числе и PacificAndes, участвуют в уставных капиталах российских рыболовных компаний, то это будет основанием для того, чтобы лишить отечественные компании квот на вылов минтая в исключительной экономической зоне РФ», - заявил Александр Савельев. Он напомнил, что иностранным компаниям запрещено добывать рыбу в российской зоне.

Действующие в настоящее время квоты распределены до 2018 года.

Досье "ЗР"

Компания PacificAndes была образована в 1986 году в Гонконге, но юридически зарегистрирована на Бермудах. Она построена по семейному принципу: ею владеет семья НГЭ, члены которой занимают все ключевые посты. В 2010 финансовом году выручка холдинга составил почти 11,5 млрд гонконгских долларов ($1=7,76 гонконгского доллара), что почти на 3% больше по сравнению с 2009 годом.

"Золотой Рог".

Автор: По материалам информагентств
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