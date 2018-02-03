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У Дальневосточного морского пароходства новые руководители

03 Февраля 2018, 17:35 | Владивосток

На смену приморцу Корчанову пришли вице-президент FESCO по безопасности и бывший топ-менеджер ЯТЭК

Новым директором ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, входит в Транспортную группу FESCO) избран вице-президент FESCO по безопасности Виктор ШУКШИН (на фото внизу), сменивший в этой должности приморца Владимира КОРЧАНОВА.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», контракт с новым руководителем заключен сроком на один год. При этом контракт г-на Корчанова прерван досрочно.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Виктор Шукшин окончил Сахалинское мореходное училище по специальности «судоводитель», Юридический институт МВД РФ по специальности «юрист» и Санкт-Петербургский университет экономики и управления по специальности «менеджмент». До прихода в FESCO г-нШукшин работал на руководящих позициях в оперативных и кадровых подразделениях, входящих в структуру Министерства внутренних дел РФ.

Филиал ПАО «ДВМП» в г. Владивосток с 1 февраля возглавил Владислав КИМ, который будет курировать работу морского дивизиона FESCO.

Напомним, что должность президента ПАО «ДВМП» с февраля 2016 года занимает Александр ИСУРИНС, в свое время возглавлял представительство MSC (один из крупнейших контейнерных перевозчиков мира) в России и странах Центральной Азии.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Владислав Ким в 2016-2017 годах работал директором коммерческого департамента, заместителем гендиректора по коммерческой работе ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, входит в группу FESCO). До прихода в группу в период 2011-2016 годов последовательно занимал должности начальника отдела и коммерческого директора ОАО «ЯТЭК» (Якутск). Г-н Ким окончил Российский университет дружбы народов по специальности «юриспруденция».

Кроме того, совет директоров пароходства одобрил увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций. ДВМП планирует разместить 100 млн дополнительных обыкновенных акций номиналом 1 рубль по открытой подписке. В настоящее время уставный капитал компании составляет 2 млрд 951 млн 250 тыс. рублей, он разделен на обыкновенные акции номиналом 1 рубль. Таким образом, при условии размещения 100 млн акций уставный капитал компании может увеличиться на 3,38%.

На данный момент группе «Сумма» Зиявудина МАГОМЕДОВА принадлежит 32,5% акций ПАО «ДВМП», еще 23,8% владеет GHP Group, 17,4% - TPG, 4,9% - East Capital.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток


 
Автор: Олег Клименко
Теги: группа "сумма"  fesco  ДВМП  Зиявудин Магомедов  допэмиссия 



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Комментарии

  • Люблю путина09:54, 02.02.2018#

    Сейчас уже без разницы кто будет рулить пароходством, оно на стадии развала и В. П. Бянкин только в гробу переворачивается от новаций капитанов кораблей пустыни.

  • Псевдоним20:52, 02.02.2018#

    Адольфович

  • Псевдоним20:56, 02.02.2018#

    необходимо срочно менять Исуринса, непонятно как долго граждании Латвии будет создавать безпредел в ДВМП.

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј21:11, 02.02.2018#

    Верните назад некоторых толковых специалистов, которых разогнала команда Прибалтов и все постепенно встанет на свои места.

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