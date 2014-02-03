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Работодателей Владивостока обязали провести оценку условий труда сотрудников

03 Февраля 2014, 10:31 | Владивосток

Об этом сообщили в управлении по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда администрации Владивостока. Начиная с февраля, специалисты городской администрации проведут для руководителей и представителей служб охраны труда предприятий и организаций Владивостока тематические семинары «Специальная оценка условий труда».

В соответствии с федеральным законом № 426-ФЗ от 28 декабря 2013 «О специальной оценке условий труда», вступившим в силу с 1 января 2014 года, вместо аттестации рабочего места теперь работодатель обязан провести специальную оценку условий труда. Это единый комплекс мероприятий по идентификации вредных и опасных факторов производственной среды, трудового процесса и оценки уровня их воздействия на работника.

Как отметили в управлении, закон «О специальной оценке условий труда» вводит в область охраны труда несколько новых моментов. Основные из них – это новые возможности:

  • идентификация наличия или отсутствия вредных производственных факторов на основе экспертных оценок, без проведения специальных измерений уровней вредных производственных факторов;
  • привлечение к процессу специальной оценки условий труда лабораторий производственного контроля с их арсеналом средств измерения и результатами длительного мониторинга производственной среды;
  • снижение тарифов страховых взносов, если установлены допустимые условия труда;
  • зависимость структуры и размеров компенсаций от определенного в процессе специальной оценки условий труда уровня производственных вредностей.

Эти и многие другие аспекты будут обсуждаться на семинарах «Специальная оценка условий труда».

Управление по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда администрации Владивостока приглашает работодателей принять участие в семинарах, которые будут организовываться в течение всего 2014 года. Участие в семинаре бесплатное, только необходимо подать заявку в произвольной форме в адрес управления: пр. 100 лет Владивостоку, д. 94, г. Владивосток, 690069 тел./факс: 261-44-44, 261-44-43.

Первый семинар с руководителями предприятий всех организационно-правовых форм и видов деятельности состоится 21 февраля.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: ФЗ № 426  оценка условий труда 



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