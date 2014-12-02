В Приморье соберется Российско-Японский совет по модернизации экономики России

В Приморье пройдет 4-е заседание Российско-Японского консультативного совета по модернизации экономики России. Мероприятие состоится в пятницу, 5 декабря, в кампусе ДВФУ на острове Русский.

В ходе заседания его участники обсудят целый ряд вопросов: проекты в области энергоэффективности и энергосбережения, в сфере медицины и здравоохранения, транспорта, городской среды, сельского и лесного хозяйств.

Кроме того, в рамках заседания российские и японские компании представят ряд инновационных проектов.

ZRPRESS.RU, Владивосток.