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В Приморье соберется Российско-Японский совет по модернизации экономики России
02 Декабря 2014, 09:00 | Владивосток
В Приморье пройдет 4-е заседание Российско-Японского консультативного совета по модернизации экономики России. Мероприятие состоится в пятницу, 5 декабря, в кампусе ДВФУ на острове Русский.
В ходе заседания его участники обсудят целый ряд вопросов: проекты в области энергоэффективности и энергосбережения, в сфере медицины и здравоохранения, транспорта, городской среды, сельского и лесного хозяйств.
Кроме того, в рамках заседания российские и японские компании представят ряд инновационных проектов.
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