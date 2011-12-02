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Приморским бухгалтерам рассказали о правилах заполнения бюллетеней
02 Декабря 2011, 13:13 | Владивосток
Территориальный институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов пригласил специалистов Приморского отделения ФСС РФ для участия в ежегодном семинаре «Налоги и налоговый учет». Семинар является обязательным курсом повышения квалификации главных бухгалтеров организаций города Владивостока и Приморского края.
Доклад на тему «Социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» представила зам.начальника отдела Ирина Ронская. Особое внимание в выступлении было уделено порядку оформления листков нетрудоспособности, расчету пособий по временной нетрудоспособности и в связи с беременностью и родами.
Автор: По сообщениям пресс-служб
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