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Одно из крупнейших предприятий стройиндустрии Приморья сменило прописку
Компания, принадлежащая жене Юрия Степанченко, станет закрытой
Акционеры ОАО «Фирма «Аврора», производящего железобетонные конструкции для крупнопанельного домостроения, приняли решение отказаться от публичности компании.
Как стало известно газете «Золотой Рог», акционеры компании на внеочередном собрании одобрили переименование из ОАО (отрытое акционерное общество) в АО (акционерное общество).
Кроме того, было принято решение изменить местонахождение «Фирмы «Аврора» с ул. Русская, 65, офис 30 на ул. Снеговая, д.18 «А», помещение 1.
В настоящее время основным акционером АО «Фирма «Аврора» является Мадина СТЕПАНЧЕНКО - супруге Юрия СТЕПАНЧЕНКО (главный фигурант громкого уголовного дела по незаконному отчуждению государственного имущества в Приморье) принадлежит 50,13% акций предприятия. Владельцем 42,78% выступает Денис ВИСКОВАТЫХ, гендиректор ООО «Инвест-Строй».
Досье газеты «Золотой Рог»
Завод «Аврора» был сдан в эксплуатацию в 1962 году, специализируется на выпуске деталей крупнопанельного домостроения. Проектная мощность завода предусматривает 123 тыс. квадратных метров жилья в год.
Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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