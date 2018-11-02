www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.65 р. 100 JPY: 58.16 р.
EUR: 74.58 р. 10 CNY: 94.45 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Строительство
Распечатать

Одно из крупнейших предприятий стройиндустрии Приморья сменило прописку

02 Ноября 2018, 16:11 | Владивосток

Компания, принадлежащая жене Юрия Степанченко, станет закрытой

Акционеры ОАО «Фирма «Аврора», производящего железобетонные конструкции для крупнопанельного домостроения, приняли решение отказаться от публичности компании.

Как стало известно газете «Золотой Рог», акционеры компании на внеочередном собрании одобрили переименование из ОАО (отрытое акционерное общество) в АО (акционерное общество).

Кроме того, было принято решение изменить местонахождение «Фирмы «Аврора» с ул. Русская, 65, офис 30 на ул. Снеговая, д.18 «А», помещение 1.

В настоящее время основным акционером АО «Фирма «Аврора» является Мадина СТЕПАНЧЕНКО - супруге Юрия СТЕПАНЧЕНКО (главный фигурант громкого уголовного дела по незаконному отчуждению государственного имущества в Приморье) принадлежит 50,13% акций предприятия. Владельцем 42,78% выступает Денис ВИСКОВАТЫХ, гендиректор ООО «Инвест-Строй».

Досье газеты «Золотой Рог»

Завод «Аврора» был сдан в эксплуатацию в 1962 году, специализируется на выпуске деталей крупнопанельного домостроения. Проектная мощность завода предусматривает 123 тыс. квадратных метров жилья в год.     

Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.         

 

Автор:
Теги: недвижимость  приморье  АО  строительство  степанченко  акционеры 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru