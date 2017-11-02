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Форум молодых предпринимателей "РОСТ" стартует завтра на кампусе ДВФУ
3-4 ноября молодые предприниматели со всего Дальнего Востока соберутся вместе, чтобы обсудить пути развития бизнеса в ближайшие пять лет, найти новых партнеров и клиентов, узнать секреты успеха популярных в России брендов. В рамках форума пройдет выставка франшиз, которые ищут партнеров в восточной части России, крутых предпринимательских кейсов из Приморья и выставка виртуальной реальности – с помощью 3D-очков посетители смогут буквально «прикоснуться к прекрасному». Вход на выставку свободный.
В различных секциях выставки примут участие известные представители бизнес-сообщества: Green Park, Штыковские пруды, SUBWAY, Ростелеком, Зелёный остров, ГиперАвто, PrimRing и многие другие. Также будет представлен разнообразный фуд-корт, интерактивные развлечения и демонстрация спортивных новинок сезона от сети студий EMS S&I Fitness.
Участники Форума, которые приобрели Золотой билет, смогут не только побывать на выступлении спикеров, но и принять участие в дополнительных «золотых» активностях. Среди них: бизнес-завтрак со спикерами форума, проект «Личный совет директоров» (консультирование спикерами или специальными экспертами по одной из тем: продажи, маркетинг, персонал, бизнес-процессы), участие в VIP-фуршете, возможность организации b2b переговоров через оргкомитет форума и другое.
Спикеры Форума – более 20 предпринимателей со всей России и Приморья, которые добились успеха благодаря своей харизме, уму и настойчивости. На четырех площадках университета они поделятся своим опытом побед и поражений, а также расскажут о самых настоящих «лайфхаках», которые помогают им «делать деньги» и «держаться на плаву» каждый день.
Среди них: Ольга Еремеева (Pandora), Александр Ларьяновский (Skyeng), Егор Егерев (Tickets Cloud), Александр Сафронов (Канцелярская крыса), Борис Преображенский (Foroffice.ru), Сергей Ткачев (Гиперавто), Михаил Грудин (Гипрогор), Борис Поздняков (ГК "Эскадра-П"), Елена Мухаметзаянова (Школа РОБОЛАБ Kids), Денис Юдчиц (Педиатр 24/7), Алена Ницора (сеть суши-баров Токио), Дмитрий Ретунских (Советник Президента НП РТС), Анастасия Ковалева (Priority Center), Сергей Лазарев (ЭкоСтар Технолоджи), Иван Маурах (Business Relations), Александр Монастырев (Монастырев и Ко), Владимир Ткалич (Kafema) и другие!
Присоединяйся и получи опыт лучших! Узнать более подробно о программе и спикерах, а также пройти регистрацию можно на сайте - http://rostforum.ru .
Организаторами мероприятия выступили Клуб молодых предпринимателей Примбиз, Приморское краевое отделение "ОПОРА РОССИИ" при поддержке АНО "Инвестиционное агентство Приморского края".
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