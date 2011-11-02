Тепло для владивостокской малоэтажки

Можно ли добиться того, чтобы малоэтажное жилье стало энергоэффективным? Ответы на эти и другие вопросы искали участники круглого стола «Вопросы энергоэффективного малоэтажного домостроения», который прошел на минувшей неделе во Владивостоке во ВГУЭС под эгидой НП «Дальневосточная гильдия управляющих и девелоперов».

В России уже давно бьются над проблемой энергоэффективности, однако, как полагают специалисты немецкого Института пассивного дома, отслеживающего строительство таких объектов и сертифицирующего их, в нашей стране существует всего лишь один такой дом, в Подмосковье. Он полностью соответствует мировым стандартам энергоэффективности.

Попытку построить второй такой российский дом на Орлиной сопке во Владивостоке решилась предпринять инициативная группа «Экодом» из Владивостока. Руководит проектом Андрей НОР, который уже имеет практический опыт – более десяти лет тому назад именно на этой сопке сгорел его частный домик, построенный еще до освобождения города от интервентов и белой гвардии. На пепелище с помощью сочувствующих частных лиц и организаций он построил новый дом, применяя солнечные батареи, теплые материалы, септик и пр., что должно было сделать его новое жилище особенно автономным и экономным.

Теперь там же делается попытка максимально дешево построить невероятно революционный для Приморья энергоэффективный индивидуальный дом площадью около 300 кв. метров. Предполагается применить ряд интересных решений, которые в течение 10 лет собирались в пухлое досье предложений «со стороны».

С помощью чего же предполагается добиться того, чтобы здание было самодостаточным по теплу? При строительстве решено применить пеноблоки толщиной 50 см, утеплитель или стеклянную веранду по периметру здания, большое активное солнечное освещение, солнечные батареи, наиболее «теплые» окна и пр. То есть дом после окончания строительства должен стать самодостаточным по теплу и энергии. Затем останется только одна проблема: для того, чтобы он получил статус «пассивного», необходимо завоевать немецкий сертификат. Коробка дома уже стоит, а в ближайшие пару месяцев будет возведена кровля, вставлены окна, произведена отделка, и можно будет заселяться. Тем не менее «двери проекта» до сих пор открыты новым идеям.

Генеральный директор строительной компании ЗАО «Косандра» Александр КОСЯЧЕНКО отметил, что хотя его компания уже старожил на рынке приморского малоэтажного домостроения, но, к сожалению, потребитель в основном отвергает тепло- и энергоэффективные решения, хотя стремление к оптимальным решениям имеется. Например, большинство отказалось от резервной системы жидкотопливного отопления в пользу электрообогрева помещений с помощью электрокотлов. Что касается солнечных батарей, то компания стала применять их при строительстве еще с 1999 года, но они не могут быть основным источником тепла и энергии, а только дополнительным. И пока еще дорого и трудно сказать, окупаемо ли это на самом деле. Притом, что отопление электричеством дома, построенного по канадской технологии, площадью около 250 «квадратов» при двухтарифном счетчике укладывалось пока в 3-3,5 тысячи рублей за зимний месяц.

Интересны были выступления других спикеров круглого стола - директора Дальневосточного института экономики и развития Сергея САДОВОГО и его заместителя Алексея ГРИШАНА.

Сергей Садовой заявил, что Институт поддерживает проект Андрея Нора. Но для ученых мало интересна техническая сторона, которая решается при помощи инженерных решений. Важнее другое – это «застройка на территории Владивостока», и, в первую очередь, на крутых склонах сопок, где нежелательно ведение многоэтажного строительства. Но малоэтажный дом – максимально оптимален. И здесь важен прецедент, что такой дом можно построить своими силами и сделать его эффективным с точки зрения экологии, вентиляции, отопления и пр. Особенно ценно, что есть «площадка», где вживую можно попробовать многое полезное в будущем для массового малоэтажного строительства в крае. О высоком результате проекта пока говорить рано, но важно, что автор «пробного дома» поставил перед собой высокие цели.

Алексей Гришан подчеркнул, что состоявшееся обсуждение оказалось очень хорошей встречей для предпроектного обсуждения проблемы внедрения массового строительства энергоэффективного малоэтажного дома в Приморье, учитывая особые природные условия нашего региона. В целом разговор показал, что строительство энергоэффективных малоэтажек в нашем крае практически не ведется, не прорабатываются варианты применения таких домов для массовой застройки, отсутствует борьба с потребительской безграмотностью.