Владивосток предлагает землю под жилищное строительство

Открытые аукционы на приобретение или аренду земли под жилищную застройку объявила администрация Владивостока. Торги запланированы на конец марта.

28 марта на торги выставлено право аренды земельного участка, расположенного в районе дома №41 по ул. Лермонтова в поселке Трудовое для строительства многоэтажного жилого дома.

31 марта с молотка должны уйти шесть земельных участков для малоэтажного индивидуального строительства там же, в поселке Трудовое, причем земля продается в собственность. Участки расположены по улицам: Чугаева, в районе дома №66, Академика Королева, в районе дома №23, Пшеницына, в районе дома №24, Карла Маркса, в районе дома №134.

Выставление земли на открытый аукцион - принципиально новый шаг, позволяющий сделать процедуру получения участка под строительство максимально прозрачной. Подготовка земельных участков к аукционам началась по распоряжению главы города Игоря Пушкарёва еще в 2008 году: специалистам была поставлена четкая задача - провести все необходимые процедуры, чтобы вывести землю из теневого оборота, сделать процесс приобретения ее застройщиками законным и понятным.

Организатор аукционов - муниципальное учреждение "Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости". Специалисты не только консультируют по поводу предложенных участков, но и организуют выезды на место для тех, кто заинтересовался землей.

По оценкам специалистов, предлагаемые участки - удобны для застройки. Для многоэтажного дома подготовлена земля в центре поселка Трудовое.

Шесть участков под малоэтажную застройку находятся в хорошей климатической зоне, угроза обвалов, провалов, просадки - отсутствует. Здесь можно разместить усадьбу, сад, огород. Площадь участков в среднем составляет от 1 300 до 2 000 кв. метров.

В окружении земельных участков имеется центральное энергоснабжение, сети телефонизации и радиовещания. Администрацией Владивостока совместно с ресурсоснабжающими организациями подготовлены в соответствии с тарифами технические условия подключения объектов к инженерно-техническим сетям. Это также существенно облегчает задачу любого застройщика, которому теперь нет необходимости ходить по инстанциям для оформления данных документов.

Более того, утвержденные техусловия исключают возможность каких бы то ни было незаконных или дополнительных выплат за подключение.

Все земельные участки непосредственно доступны автомобильному легковому и грузовому транспорту, есть подъездные грунтовые дороги. Можно ожидать улучшения транспортной доступности в ближайшие годы в связи с реконструкцией автомагистрали М-60 на участке Аэропорт-Владивосток.

Уже в ближайшем будущем инфраструктуру поселка Трудовое ждут перемены в лучшую сторону. К примеру, неподалеку запланировано возведение большого микрорайона - земля реализована на всероссийском аукционе, идет проектирование десятков домов и современных объектов социальной инфраструктуры. Реализация проекта комплексной застройки не только создаст новые рабочие места, но и повысит качество жизни населения в поселке Трудовом.

По оценке экспертов, активное вовлечение городских земель в жилищное строительство позволит увеличить масштабы жилищного строительства, снизит цену квадратного метра и пополнит городскую казну за счет земельного налога либо арендной платы, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.