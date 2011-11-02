"Молодые карьеристы" выбирали работодателей

В ДВГУ прошла четвертая открытая ярмарка вакансий двух столиц "Молодой карьерист", на которой студентам из различных городов Дальнего Востока предлагалось выбрать себе карьеру и работодателя.

На ярмарке были заявлены не только российские компании-участницы, такие как "Информзащита", "Московский банк реконструкции и развития", МТС, ОАО "ВымпелКом", "Тройка Диалог" и др., но и иностранные, среди которых известные Finansbank - банк, находящийся в Восточной Европе, Shell - американская компания, занимающаяся разведкой и добычей углеводородов, BDD Unicon, Indesit - и это далеко не все представленные компании.

Уникальность ярмарки вакансий заключалась в том, что она проводилась одновременно в Москве, Санкт-Петербург, Нижнем Новгороде, Саратове, Перми, Екатеринбурге, Томске и Владивостоке, обеспечивая прямой контакт аудитории посредством телемоста. Студенты могли наблюдать за презентациями компаний-работодателей и задавать интересующие их вопросы в режиме реального времени.

Но интерес, конечно же, был вызван не только возможностью задать вопрос понравившейся компании, но и необычностью самого мероприятия. Многие студенты присутствовали на ярмарке впервые.

- Такие мероприятия очень важны. Они помогают студентам определиться и найти себе место в жизни, - сказала корреспонденту "ЗР" одна из участниц. - Ведь заканчивая университет, многие из них совершенно растеряны и не знают, куда податься.