Достойному студенту - внимание работодателей!

8 апреля в зале ученого совета ВГУЭС были объявлены результаты конкурсных отборов в рамках Федеральной стипендиальной программы Благотворительного Фонда Владимира Потанина. Из многочисленного числа претендентов только 20 удостоились чести называться стипендиатами.

Хочется искренне поздравить всех победителей, тем более что путь к победе у них выдался не из легких. Напомним, что претендентами на стипендию В. Потанина становятся студенты, сдавшие последние две сессии на "отлично". Сама процедура конкурса состоит из тестирования и ролевых игр, которая проводится командой профессиональных психологов.

- Первый этап конкурса - это тест, определяющий интеллектуальные способности и эрудицию студента, - говорит Елена ВАСИЛЬЕВА, менеджер стипендиальной программы. - После него 100 студентов, показавших лучшие результаты на тестировании, участвовали в ролевых играх, на которых им необходимо было проявить себя с различных сторон. Критериями отбора победителей стали личностные качества: умение работать в команде, нацеленность на результат, открытость изменениям, креативность. 20 ребят, в наибольшей степени продемонстрировавших эти качества, и стали стипендиатами фонда Потанина. В течение календарного года они будут получать стипендию в размере 2000 рублей.

Но победа в конкурсе - только начало программы лидерства. 17-19 мая во Владивостоке состоится масштабный тренинг по личностному росту "Ключ к карьере", где соберутся стипендиаты со всего Дальневосточного округа. Центральным событием станет встреча студентов с работодателями и представителями кадровых агентств. Качества, по которым выбираются стипендиаты, востребованы на рынке труда. Именно поэтому Благотворительный фонд В. Потанина создал специальную базу данных, предназначенную для служб по персоналу, предприятий и кадровых агентств, в которую войдут сведения о победителях.

На протяжении всех конкурсных этапов с ребятами работала группа психологов-игротехников, в состав которой вошли Амир ТАЧИЕВ, Мария ДАШЕВСКАЯ, Евгений ТИПУНОВ и Юрий ЖУРИН. Работу экспертов отметили не только организаторы программы и представители ВГУЭС, но и сами стипендиаты:

- Во время ролевых игр среди участников часто приходилось видеть людей, которые только "строили из себя лидеров", но таковыми на самом деле не являлись, - комментирует студент 2-го курса Института международных отношений и социальных технологий Олег ЧЕБОТАРЕВ. - Приятно осознавать, что эксперты тоже это поняли и среди победителей недостойных нет.

Таким образом, в результате работы экспертной группы из почти 500 человек, пришедших на конкурс со своими отличными зачетками, осталось только двадцать - самых талантливых и активных. В способностях и уникальности этих ребят не возникает сомнения, когда общаешься с ними.

Все они очень разные, но всех их что-то объединяет. Живой блеск в глазах, непринужденность в общении, хорошее чувство юмора и в то же время воспитанность и тактичность. Кажется, что у них определенно существует некая ориентация на успех: все двадцать имеют не только отличные оценки в учебе, но и принимают участие в конференциях, спортивных соревнованиях и творческих проектах университета. Еще будучи школьниками, Арина ШОРИНА и Павел КОНОВАЛОВ стали обладателями грантов на обучение во ВГУЭСе, в Институте международного бизнеса и экономики, а Анастасия КАРАБАНОВА, которая, кстати, уже в третий раз становится стипендиатом программы, является членом Совета старост ВГУЭС. И это далеко не все достижения, которые есть на счету этих ребят. Гармонично развитая личность - вот определение, которое подходит каждому из них.

Своими впечатлениями с корреспондентом "ЗР" поделились сами ребята:

- Первый раз, не скрою, шла за деньгами, - говорит Арина ШОРИНА, студентка ИМБиЭ, которая побеждает в конкурсе уже второй раз. - Но, окунувшись в эту атмосферу, поняла, что на следующий год обязательно снова буду участвовать. Только ради этого старалась на отлично окончить учебу. Когда приезжаешь в Хабаровск на церемонию награждения, понимаешь, что неинтересных людей там нет. Это люди, которые должны в жизни обязательно чего-то достичь, у которых получится все, за что бы они ни взялись.

- Пусть это звучит банально, но главное для меня и многих из нас - даже не стипендия, а само участие, - считает ШИЛЕНКО Антонина студентка 2-го курса Института сервиса моды и дизайна. - Я знаю много ребят, которые не вышли в двадцатку, но нисколько не отчаялись, даже, наоборот, укрепились в своем желании участвовать в конкурсе на следующий год. Вообще потанинцев можно сравнить с членами какого-то братства, это не просто отличники, это молодые люди, которые имеют активное мышление и способны сами прийти к какому-то умозаключению, правильно пользоваться и применять полученные знания. Мы не "ботаники" - мы "потаники", а это, согласитесь, уже нечто иное.