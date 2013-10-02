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Новый дальневосточный авиаперевозчик получил название
ОАО "Авиакомпания "Сахалинские авиатрассы" (САТ) завершило процедуру переименования в ОАО "Авиакомпания "Аврора", в состав которого в дальнейшем войдет авиакомпания "Владивосток Авиа".
Напомним, что "Аэрофлот" принял решение объединить подконтрольные авиакомпании ОАО "Владивосток Авиа" и САТ в единого дальневосточного перевозчика.
Первоначально планировалось, что создаваемая авиакомпания получит название "Тайга".
Первый рейс нового "Авроры" состоится в навигационном сезоне "Зима 2013/2014". Согласно бизнес-плану, общее количество рейсов "Авроры" в период с 2013 по 2018 год увеличится со 172 до 534, количество направлений - с 30 до 128. При этом общее число перевезенных пассажиров возрастет до 2,4 млн человек.
В настоящее время основным владельцами "Владивосток Авиа" являются САТ (52,156% акций) и ООО "Аэро-Груз" (27,1267%). Еще 12% находятся в номинальном держании в Финпромбанке.
В дальнейшем, как ожидается, "Аэрофлот" передаст 49% акций "Авроры" в собственность Сахалинской области.
Авиакомпания "Сахалинские авиатрассы" создана в 1992 году. В настоящее время парк компании включает три Boeing-737, шесть Dash-8 (из них два обслуживают шельфовые проекты), два Ан-24, два грузовых Ан-12.
Подробности читайте в ближайшем номере газеты "Золотой Рог".
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Комментарии
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Sint18:06, 03.10.2013#
Было красивое и четко узнаваемое(согласно местоположения) название компании с красивой раскраской самолетов. Присоединили супермаркет к ларьку, еще и название взяли далекое от нас. Аврора у большинства Россиян (да и у азиатов) будет больше ассоциироваться с крейсером Аврора в Питере. ЗАЧЕМ уничтожают ВЛАДИВОСТОК АВИА???
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А еще 50 процентов акций Аэрофлот не передаст Администрации Приморского края? Владавиа ведь из Приморья? Да и парк машин у Владавиа помощней?