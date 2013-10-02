Новый дальневосточный авиаперевозчик получил название

ОАО "Авиакомпания "Сахалинские авиатрассы" (САТ) завершило процедуру переименования в ОАО "Авиакомпания "Аврора", в состав которого в дальнейшем войдет авиакомпания "Владивосток Авиа".

Напомним, что "Аэрофлот" принял решение объединить подконтрольные авиакомпании ОАО "Владивосток Авиа" и САТ в единого дальневосточного перевозчика.

Первоначально планировалось, что создаваемая авиакомпания получит название "Тайга".

Первый рейс нового "Авроры" состоится в навигационном сезоне "Зима 2013/2014". Согласно бизнес-плану, общее количество рейсов "Авроры" в период с 2013 по 2018 год увеличится со 172 до 534, количество направлений - с 30 до 128. При этом общее число перевезенных пассажиров возрастет до 2,4 млн человек.

В настоящее время основным владельцами "Владивосток Авиа" являются САТ (52,156% акций) и ООО "Аэро-Груз" (27,1267%). Еще 12% находятся в номинальном держании в Финпромбанке.

В дальнейшем, как ожидается, "Аэрофлот" передаст 49% акций "Авроры" в собственность Сахалинской области.

Авиакомпания "Сахалинские авиатрассы" создана в 1992 году. В настоящее время парк компании включает три Boeing-737, шесть Dash-8 (из них два обслуживают шельфовые проекты), два Ан-24, два грузовых Ан-12.

Подробности читайте в ближайшем номере газеты "Золотой Рог".

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.