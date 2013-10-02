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Бизнес Приморья силен своей социалкой

02 Октября 2013, 16:45 | Владивосток

«Лучшей организацией в области охраны труда и социального партнерства» по итогам деятельности за 2012 год во Владивостоке стал филиал ОАО «ДРСК» Приморские электрические сети, которым руководит Михаил НИКУЛЕНКО.

2-е и 3-е места среди предприятий крупного бизнеса заняли филиал ОАО «Дальневосточное морское пароходство», директор Владимир КОРЧАНОВ, и ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус», генеральный директор Александр КОРНЕЙЧУК.  В конкурсе участвовало более 40 организаций. Активное участие приняли предприятия автотранспорта и промышленности, малого предпринимательства, учреждения образования, здравоохранения, торговли, бытового обслуживания, предприятия строительной отрасли и МУПы.  Для малого предпринимательства и сферы обслуживания были свои номинации. Основной целью конкурса было повышение заинтересованности работодателей в улучшении безопасности и условий труда, снижении производственного травматизма. 

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: безопасность  Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус  ДРСК  труд  Приморские электрические сети  бизнес  итоги 



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