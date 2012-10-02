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Вертолетоносец "Мистраль" получил имя "Владивосток"
ВЛАДИВОСТОК, 2 октября, ZRPRESS. Компания "Балтийский завод - Судостроение" заложило корпус первого из двух десантно-вертолетных кораблей "Мистраль". Корабль получил название "Владивосток", где, скорее всего, будет базироваться.
Резка металла для "Мистралей" началась на заводе 1 августа 2012 года, сообщила компания. В мае 2013 года ожидается начало резки металла для второго вертолетоносца, который получит имя "Севастополь".
На "Балтийском заводе" будет построено 24 корпусных блока (кормовые части обоих кораблей), что составляет порядка 40% корпусов.
После этого блоки будут отправлены во Францию, где произойдет полная сборка обоих вертолетоносцев. Первый корабль должен войти в состав ВМФ России в 2015 году.
Напомним, что коннтракт между Россией и Францией на строительство во Франции двух десантно-вертолетных кораблей-доков для нужд министерства обороны РФ был подписан 17 июня 2011 года. По неофициальным данным, стоимость одного корабля составляет порядка 600 млн евро.
Универсальный десантно-вертолетный корабль-док "Мистраль" имеет стандартное водоизмещение 16,5 тыс. тонн, полное - 21,3 тыс. тонн, при заполненном доке - 32,3 тыс. тонн и максимальную длину корпуса - 210 метров. Он способен развивать скорость более 18 узлов.
Численность команды - 160 человек, дополнительно вертолетоносец может принять на борт 450 человек, 13 основных боевых танков или 70 автомобилей. Вертолетная группа корабля включает 16 машин (8 десантных и 8 штурмовых боевых вертолетов). Одновременно на взлетной палубе может размещаться 6 вертолетов.
Олег Клименко.
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