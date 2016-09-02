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Путин пообещал газифицировать Дальний Восток

02 Сентября 2016, 19:46 | Владивосток

«Газпром» планирует соединить Западно-Сибирские месторождения компании с газотранспортной системой Дальнего Востока для газификации региона, а также для диверсификации своих экспортных возможностей, заявил президент РФ Владимир ПУТИН в пятницу на встрече с перспективными инвесторами ДФО в рамках Восточного экономического форума. Об этом с места событий сообщает корреспондент деловой газеты "Золотой Рог".

«И такие планы не только есть. Они («Газпром». - Прим. «ЗР») реально приступают к проектированию этой работы. Это связано и с желанием «Газпрома» расширить рынок сбыта на экспорт. Если какие-то сложности будут возникать в Европе, мы легко будем переключать потоки на Восток. И это тоже даст нам серьезную возможностью по газификации дальневосточных регионов», - сказад глава государства.«Газпром» в ходе Восточного экономического форума подписал меморандум с японской Mitsui о сотрудничестве в заправке морских судов сжиженным природным газом .

Как говорится в сообщении «Газпрома», документ отражает намерения сторон по совместному проведению технико-экономического и маркетингового анализа бункеровки морского транспорта сжиженным природным газом на территории Дальнего Востока России и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: Путин  "газпром"  инвесторы 



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Комментарии

  • Псевдоним22:09, 02.09.2016#

    уже не смешно, всю снеговую, выселковую разхерачили а газа как не было так и нет!!! Может быть президент не в курсе , что на самит здесь пытались. . . . .

  • приморский22:10, 02.09.2016#

    Вован на саммит лично запустил фейковый газопровод.

  • Авторизовано22:30, 02.09.2016#

    Это ты про баллон пропана закопанный в землю, горелку от которого вован поджигал?

  • ЛЯ-Ля-ЛЯ22:13, 02.09.2016#

    Газ давно уже есть! Славься Джей!

  • ВАСЯ22:26, 02.09.2016#

    причем тут конвейер сборки двигателей и газ. . . Про какую газификацию идет речь. Сахалин газифицировать полностью до сих пор не могут, хотя непосредственно добывающая область. А в приморье дальще чем прокладка трубы в китай корею не пойдет. Какое местное население вы о чем Владимир.

  • 12322:29, 02.09.2016#

    Ох уж эти сказочки!. .

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј22:55, 02.09.2016#

    А ХА ХА . . . Он свое последнее убежище (г. Сочи ) никак газифицировать не может . . .

  • puma23:06, 02.09.2016#

    А как же 4 года назад горланили на центральной площади :"Газ пошел!"И в воздух чепчики бросали!Дежавю, однако!

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