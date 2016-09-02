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Путин пообещал газифицировать Дальний Восток
«Газпром» планирует соединить Западно-Сибирские месторождения компании с газотранспортной системой Дальнего Востока для газификации региона, а также для диверсификации своих экспортных возможностей, заявил президент РФ Владимир ПУТИН в пятницу на встрече с перспективными инвесторами ДФО в рамках Восточного экономического форума. Об этом с места событий сообщает корреспондент деловой газеты "Золотой Рог".
«И такие планы не только есть. Они («Газпром». - Прим. «ЗР») реально приступают к проектированию этой работы. Это связано и с желанием «Газпрома» расширить рынок сбыта на экспорт. Если какие-то сложности будут возникать в Европе, мы легко будем переключать потоки на Восток. И это тоже даст нам серьезную возможностью по газификации дальневосточных регионов», - сказад глава государства.«Газпром» в ходе Восточного экономического форума подписал меморандум с японской Mitsui о сотрудничестве в заправке морских судов сжиженным природным газом .
Как говорится в сообщении «Газпрома», документ отражает намерения сторон по совместному проведению технико-экономического и маркетингового анализа бункеровки морского транспорта сжиженным природным газом на территории Дальнего Востока России и Азиатско-Тихоокеанского региона.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Комментарии
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ВАСЯ22:26, 02.09.2016#
причем тут конвейер сборки двигателей и газ. . . Про какую газификацию идет речь. Сахалин газифицировать полностью до сих пор не могут, хотя непосредственно добывающая область. А в приморье дальще чем прокладка трубы в китай корею не пойдет. Какое местное население вы о чем Владимир.
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уже не смешно, всю снеговую, выселковую разхерачили а газа как не было так и нет!!! Может быть президент не в курсе , что на самит здесь пытались. . . . .