www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.22 р. 100 JPY: 63.69 р.
EUR: 73.21 р. 10 CNY: 97.73 р.
Индексы ( )

1992,07 | -0,23%

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
ВЭФ
Распечатать

Владимир Путин дал добро на приватизацию дальневосточных причалов

02 Сентября 2016, 16:39 | Владивосток

Президент РФ Владимир ПУТИН поручил Минвостокразвития совместно с другими ведомствами проработать вопрос приватизации или концессии морской инфраструктуры на Дальнем Востоке. Об этом сообщает корреспондент деловой газеты "Золотой Рог" с проходящего в эти часы во Владивостоке Восточного экономического форума.

«Давайте мы договоримся о том, что Минвостокразвития получит такое поручение и вместе с ведомствами - с Минэкономразвития, с Росимуществом, с Минтрансом - все это посчитают, посчитают и доложат», - сказал глава государства в пятницу ходе встречи с перспективными инвесторами ДФО на площадке Восточного экономического форума.

«В целом я считаю, что вы правы: чего это пропадает-то зря, это должно быть пущено реально в коммерческий оборот, приносить доход», - сказал Путин, отметив, что предварительно надо рассмотреть все вопросы, в том числе вопросы конкуренции.

Ранее приморские стивидоры попросили главу государства разрешить приватизацию либо концессию для инфраструктуры в морских портах и терминалах на Дальнем Востоке. Бизнес считает, что для причалов, находящихся в плохом состоянии, лучшим вариантом является государственно-частное партнерство - передача бизнесу на 49 лет.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор: Олег Клименко
Теги: владивосток  Минтранс  Дальний Восток  инфраструктура  приватизация  Путин  порты  вэф  минвостокразвития  Росимущество  терминалы  инвестиции  бизнес  ГЧП  причалы 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • ПростоЯ20:42, 02.09.2016#

    Ну конечно, чего пропадать зря, давайте ПРИХВАТизируем. А заодно не дадим пропасть зря лесам, полям и рекам. Уже и так всё, что не прибито гвоздями присвоили.

  • vasya00:03, 03.09.2016#

    Удивительный талант ВВП. В детстве выбрал себе совершенно гениальных друзей, которым море по колено, горы по плечо. Все как один - миллиардеры, всегда выигрывают все конкурсы и аукционы по выгодным денежным темам. И причалы тоже видимо им достанутся.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: reklama@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru