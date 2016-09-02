Владимир Путин дал добро на приватизацию дальневосточных причалов

Президент РФ Владимир ПУТИН поручил Минвостокразвития совместно с другими ведомствами проработать вопрос приватизации или концессии морской инфраструктуры на Дальнем Востоке. Об этом сообщает корреспондент деловой газеты "Золотой Рог" с проходящего в эти часы во Владивостоке Восточного экономического форума.

«Давайте мы договоримся о том, что Минвостокразвития получит такое поручение и вместе с ведомствами - с Минэкономразвития, с Росимуществом, с Минтрансом - все это посчитают, посчитают и доложат», - сказал глава государства в пятницу ходе встречи с перспективными инвесторами ДФО на площадке Восточного экономического форума.

«В целом я считаю, что вы правы: чего это пропадает-то зря, это должно быть пущено реально в коммерческий оборот, приносить доход», - сказал Путин, отметив, что предварительно надо рассмотреть все вопросы, в том числе вопросы конкуренции.

Ранее приморские стивидоры попросили главу государства разрешить приватизацию либо концессию для инфраструктуры в морских портах и терминалах на Дальнем Востоке. Бизнес считает, что для причалов, находящихся в плохом состоянии, лучшим вариантом является государственно-частное партнерство - передача бизнесу на 49 лет.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.