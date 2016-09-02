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Во Владивостоке Владимир Путин получил копию медали по дзюдо

02 Сентября 2016, 16:19 | Владивосток

В рамках проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума Президент России Владимир ПУТИН в пятницу осмотрел выставку, посвященную деятельности территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Глава государства осмотрел стенды, где губернаторы рассказали ему о самых успешных проектах.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ, воспользовавшись случаем, пригласил президента на чемпионат России по дзюдо, который пройдет в Хабаровске. «Если сможете, будем рады», - сказал губернатор, и подарил главе государства точную копию медали, которые будут вручаться призерам чемпионата, финал которого пройдет 8 сентября.

Владимиру Путину также рассказали о проектах в ТОРах «Михайловский» (Приморский край), «Белогорск», "Камчатка", "Кангалассы", о работе Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

На Камчатке, в частности, реализуется проект по экспорту продукции, в том числе, свинины. Но инвесторы обещают закрыть и российские потребности в мясе. "Тигры будут сыты", - обещали президенту.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: вэф  экспорт  тор  Хабаровск  Путин  дзюдо  инвестиции  владивосток  Дальний Восток 



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Комментарии

  • vasya00:05, 03.09.2016#

    Ловкий пацан этот Шпрот. Придумал, как лизнуть, чтобы Солнцеликому понравилось.

  • vasya00:07, 03.09.2016#

    "На Камчатке, в частности, реализуется проект по экспорту продукции, в том числе, свинины. " - интересно, чем можно НА КАМЧАТКЕ кормить свиней? Рыбой, видимо?

  • Второй фронт10:32, 03.09.2016#

    Дарагой Леонид Ильич очень любил звезды героя, дарагой ладимир ладимирович очень любит копии медалей победителей в дзюдо. За оригиналы нужно бороться по настоящему.

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