Во Владивостоке Владимир Путин получил копию медали по дзюдо

В рамках проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума Президент России Владимир ПУТИН в пятницу осмотрел выставку, посвященную деятельности территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Глава государства осмотрел стенды, где губернаторы рассказали ему о самых успешных проектах.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ, воспользовавшись случаем, пригласил президента на чемпионат России по дзюдо, который пройдет в Хабаровске. «Если сможете, будем рады», - сказал губернатор, и подарил главе государства точную копию медали, которые будут вручаться призерам чемпионата, финал которого пройдет 8 сентября.

Владимиру Путину также рассказали о проектах в ТОРах «Михайловский» (Приморский край), «Белогорск», "Камчатка", "Кангалассы", о работе Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

На Камчатке, в частности, реализуется проект по экспорту продукции, в том числе, свинины. Но инвесторы обещают закрыть и российские потребности в мясе. "Тигры будут сыты", - обещали президенту.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.