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Во Владивостоке инициативы Росрыболовства встретили в штыки
Во Владивостоке начало свою работу самое главное экономическое событие региона – Восточный экономический форум (ВЭФ). В места событий передает корреспондент деловой газеты «Золотой Рог».
В числе первых на одной из самых ожидаемых сессий ВЭФ «Водные биоресурсы дальнего востока в обмен на инвестиции» рассматривался миллиардный рыбный "вопрос" квоты. И еще до начала заседания стало ясно, что желающих послушать рыбные инновации в 3 раза больше, чем вмещает небольшое помещение, в котором проводилась сессия.
Мэтры и генералы рыбного бизнеса сидели в первых рядах. Важно и с достоинством в зал зашел главный рыбак Приморья - бывший губернатор Сергей Дарькин. Он дружески расцеловал сразу нескольких представителей клана Глубоковских и затем поднялся в президиум.
Началась сессия со справки модератора Александра Идрисова про рыбную отрасль. Затем слово предоставили главе Росрыболовства Илье Шестакову.
«Рыбаки - за инвестиционные квоты», - заявил Шестаков, связав это с поручением правительства увеличить вылов каждый год на 4%. Общий объем инвестиций 200 миллиардов рублей, их них 120 миллиардов рублей на Дальний Восток. И ввел новый для рыбаков термин «операционная прибыль на тонну минтая». Это 400 долларов.
В этот момент Дарькин улыбнулся. Видимо, вспомнил, что в 2008 году делал похожий доклад для конгресса рыбаков, там был применен термин «добавочная стоимость». Тогда планировали получать с тонны минтая 700 долларов.
А вот дальше началась серьезная дискуссия с сидящим рыбаками в зале. Глава Росрыболовства откровенно заявил, что обвинения рыбаков в ограничении конкуренции, (это проект, согласно которому квоты будут менять только на крупнотоннажные суда) имеют экономическую подоплеку. На таких судах рентабельность промысла на 30 процентов больше. В качестве отступных Шестаков предложил рыбакам обменять их среднетоннажный флот на кальмар, терпуг, сельдь и другие. В общем на «неодуемые» объекты, которые сегодня можно добывать без квот.
Первым серьезным оппонентом стала депутат от Камчатки Ирина Яровая. По ее словам, предлагаемое решение ведет к монополии в интересах нескольких компаний. Она указала, что такой проект инвестиционных квот - не совсем правильное экономическое решение для отрасли.
Мнение Яровой, наверное, стала первой официальной и откровенной критикой проекта постановления, разработанного ведомством Шестакова.
Видимо, попытка обойти мнение рыбаков может иметь серьезные проблемы с депутатами Госдумы. Вряд ли депутат Яровая транслировала свое личное мнение. Это тот самый звонок Росрыболовству, который нельзя не услышать. Дальнейшее распределение квот на минтай, пикшу, треску и сельдь в интересах ограниченного пула компаний может отразиться на всей карьере команды Росрыболовства.
Решающим в этой дискуссии было выступление Олега Кожемяко. Губернатор Сахалина, держа в уме заседания Госсовета, резко выступил против проекта Росрыболовства. По его словам, не нужно распределять квоты на минтай и сельдь между несколькими компаниями. «С минтаем все в порядке, - считает Олег Кожемяко. - У нас есть другие виды биоресурсов, и под них нужно строить флот».
Коллег поддержал и Сергей Дарькин. Рыбопромышленник заявил, что окупаемость флота составляет не менее 10 лет, поэтому здесь даже инвестиционные квоты не спасут экономику предприятий.
Промежуточное мнение депутата Госдумы Эльмиры Глубоковской почему-то ушло в исторический принцип. Долгое выступление не прояснило позицию председателя комитета по природным ресурсам. Кроме нескольких упоминаний о том, что на Росрыболовстве лежит огромная ответственность.
Ирина Яровая спич коллеги слушала с улыбкой, очевидно, понимая, что политическое словоблудие далеко от обсуждения конкретных параметров механизма наделения квот.
Регуляторика стала основой выступления президента АДМ Германа Зверева. Он намекнул, что проект откровенно не прозрачен, а значит, инвестиции в рыбной отрасли начнут играть в прятки. И здесь Зверев неожиданно реанимировал инициативу сделать квоты материальным активом, который можно закладывать в банк или размещать на балансе предприятия. По сути, Зверев предложил схему, согласно которой госсобственность должна стать легитимным финансовым активом частных компаний, которые последние 10 лет этими госактивами торговали по серым схемам. Предложение выгодное для рыбаков, но в корне противоречит решению Госсовета по рыбной отрасли.
В общем, завершилась сессия не в пользу проекта постановления Росрыболовства. Похоже, что команда Ильи Шестакова добралась до перепутья. Теперь, получив консолидированное мнение от оппозиции в бизнесе и власти, идеологам проекта придется решать либо идти на рыбаков в лобовую атаку, либо пытаться в короткие сроки изменить проект постановления правительства по инвестиционным квотам.
Юрий МОРОЗОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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