www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.79 р. 100 JPY: 57.25 р.
EUR: 73.41 р. 10 CNY: 95.78 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
ВЭФ
Распечатать

Фестиваль "Улица Дальнего Востока" открылся во Владивостоке в рамках ВЭФ (Фоторепортаж)

02 Сентября 2016, 11:15 | Владивосток

Открытие фестиваля «Улица Дальнего Востока» состоялось на набережной острова Русский в кампусе Дальневосточного федерального университета в рамках Восточного экономического форума. С 1 по 3 сентября участники ВЭФ будут наслаждаться зрелищными экспозициями, а 4 сентября и у жителей Владивостока появится шанс познакомиться с уникальными особенностями дальневосточных регионов и Республики Крым.

В день открытия улицы, 1 сентября, прошло карнавальное шествие, в котором приняли участие одетые в национальные костюмы делегации представленных на фестивале регионов. Каждый субъект представил красочный презентационный мини-фильм о себе, а также продемонстрировал «визитную карточку» из нескольких вокально-хореографических номеров.

"Улица Дальнего Востока" раскинулась вдоль набережной ДВФУ. Каждый из павильонов уникален и представлен  самыми яркими особенностями каждого из девяти субъектов Дальневосточного федерального округа — Амурской, Магаданской, Сахалинской областей, а также Еврейской автономной области, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Республики Саха (Якутия) и Чукотского автономного округа. Специальным гостем фестиваля стала Республика Крым, где в интерактивном формате можно познакомиться с туристическими предложениями региона.

Особенностью фестиваля стало переплетение традиций Дальнего Востока с инновационными технологиями. Так, в павильоне Приморского края, который оформлен в виде лотоса, можно воочию увидеть всю историю порта Владивосток с момента его основания. В павильоне Амурской области - сфотографироваться в космическом аппарате и купить в специальном автомате настоящее космическое питание, Хабаровский край удивляет своей панорамной видеостеной, Сахалинская область – тренажером-симулятором горнолыжного спуска с эффектом присутствия, Республика Саха (Якутия) — оригинальным экспонатом пещерного львенка возрастом более 10 тысяч лет (это первая и единственная находка пещерного льва в мире).

Некоторые из регионов проявили и коммерческий подход. Возле своих стендов они развернули бойкую торговлю предметами народного промысла и самоцветами. 

На площадке фестиваля организована также зона «Рыбный рынок», где участники Форума могут продегустировать традиционные и оригинальные блюда дальневосточной кухни. На открытой кухне проходят мастер-классы и шоу поваров. А зона «Город мастеров» знакомит посетителей с ремесленными традициями народов Дальнего Востока.

Отметим, что улица красиво освещена, поэтому прогуляться по ней в вечернее время еще интереснее. 

Анастасия КРАСИЛЬНИКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото автора. 

 

Автор:
Теги: ДФО  фестиваль  вэф  улица дальнего востока 
                                                 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru