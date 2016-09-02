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Фестиваль "Улица Дальнего Востока" открылся во Владивостоке в рамках ВЭФ (Фоторепортаж)
Открытие фестиваля «Улица Дальнего Востока» состоялось на набережной острова Русский в кампусе Дальневосточного федерального университета в рамках Восточного экономического форума. С 1 по 3 сентября участники ВЭФ будут наслаждаться зрелищными экспозициями, а 4 сентября и у жителей Владивостока появится шанс познакомиться с уникальными особенностями дальневосточных регионов и Республики Крым.
В день открытия улицы, 1 сентября, прошло карнавальное шествие, в котором приняли участие одетые в национальные костюмы делегации представленных на фестивале регионов. Каждый субъект представил красочный презентационный мини-фильм о себе, а также продемонстрировал «визитную карточку» из нескольких вокально-хореографических номеров.
"Улица Дальнего Востока" раскинулась вдоль набережной ДВФУ. Каждый из павильонов уникален и представлен самыми яркими особенностями каждого из девяти субъектов Дальневосточного федерального округа — Амурской, Магаданской, Сахалинской областей, а также Еврейской автономной области, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Республики Саха (Якутия) и Чукотского автономного округа. Специальным гостем фестиваля стала Республика Крым, где в интерактивном формате можно познакомиться с туристическими предложениями региона.
Особенностью фестиваля стало переплетение традиций Дальнего Востока с инновационными технологиями. Так, в павильоне Приморского края, который оформлен в виде лотоса, можно воочию увидеть всю историю порта Владивосток с момента его основания. В павильоне Амурской области - сфотографироваться в космическом аппарате и купить в специальном автомате настоящее космическое питание, Хабаровский край удивляет своей панорамной видеостеной, Сахалинская область – тренажером-симулятором горнолыжного спуска с эффектом присутствия, Республика Саха (Якутия) — оригинальным экспонатом пещерного львенка возрастом более 10 тысяч лет (это первая и единственная находка пещерного льва в мире).
Некоторые из регионов проявили и коммерческий подход. Возле своих стендов они развернули бойкую торговлю предметами народного промысла и самоцветами.
На площадке фестиваля организована также зона «Рыбный рынок», где участники Форума могут продегустировать традиционные и оригинальные блюда дальневосточной кухни. На открытой кухне проходят мастер-классы и шоу поваров. А зона «Город мастеров» знакомит посетителей с ремесленными традициями народов Дальнего Востока.
Отметим, что улица красиво освещена, поэтому прогуляться по ней в вечернее время еще интереснее.
Анастасия КРАСИЛЬНИКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото автора.
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