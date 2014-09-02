Владимир Путин рекомендовал развивать производства на о. Русском

Президент России Владимир Путин вчера, 1 сентября, провел в Якутии совещание по вопросам государственной поддержки приоритетных инвестиционных проектов и территорий опережающего развития на Дальнем Востоке.



В нем приняли участие руководители федеральных министерств, главы регионов и крупнейших компаний. В числе участников глава Приморья Владимир Миклушевский.



Как отметил Президент, открывая совещание, развитие дальневосточных территорий – это один из национальных приоритетов России.



«Это развитие прямо зависит от того, насколько благоприятные в регионе будут созданы условия для жизни, для работы людей, для инвестиций, для продолжения перспективных проектов, расширения международного сотрудничества», - подчеркнул Владимир Путин.



Президент акцентировал, что основные экономические показатели в Дальневосточном федеральном округе в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2013 года сохранили положительные тенденции. Почти на 10 процентов выросло промышленное производство. Это лучший показатель среди всех федеральных округов.



Владимир Путин поставил задачи - обеспечить подъём и опережающее развитие Дальнего Востока, превратить его в преуспевающий, привлекательный для жизни и ведения бизнеса регион, создать точки роста, которые станут локомотивами будущего развития.



Речь идет о повышении транспортной доступности региона, снятии инфраструктурных ограничений как на внутреннем рынке, так и для развития экспорта, а также о создании условий для привлечения в регион дополнительных инвестиций –отечественных и иностранных.



Как доложил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, инвестиционные проекты, которые будут реализованы в регионе, способны дать Дальнему Востоку 2,5 триллиона частных инвестиций, создать 40 тысяч новых рабочих мест, в течение 10 лет обеспечить 675 миллиардов рублей налогов.



Он напомнил, что на Дальнем Востоке отобраны для первичной реализации 18 проектов территорий опережающего развития.



Президент госкорпорации «Роснефть» Игорь Сечин доложил, что по одному из проектов – производству ВНХК в Приморском крае – уже подготовлено технико-экономическое обоснование.



«Практически мы согласовали утверждение первой очереди проектов – это в районе 560 миллиардов инвестиций, которые будут предусматривать строительство первой линии на 12 миллионов тонн переработки для ВНХК», - доложил Игорь Сечин.



Напомним, в Приморье планируются к размещению пять ТОРов. В список наиболее подготовленных площадок для размещения территорий опережающего развития вошли Надеждинская и Михайловская площадки, порт Зарубино, остров Русский, проект ВНХК в Партизанском районе.



По словам главы Приморья Владимира Миклушевского, реализация этих проектов начнется уже в этом году.



«На создание инфраструктуры требуется не менее миллиарда рублей на каждую площадку. Но я не намерен откладывать их реализацию на долгие годы, начнем ее уже в этом году. Мы имеем поддержку со стороны Министерства, с которым сложилась не чиновничья, а продуктивная работа, ориентированная на результат», - заявил Владимир Миклушевский.



По итогам совещания Владимир Путин подчеркнул, что сегодня идет развитие Дальневосточного федерального университета на острове Русский.



«Я посмотрел здесь территории опережающего развития. Там университет развивается. Что касается использования земельных ресурсов, создания каких-то производств – наверное, это можно делать, но только это должно быть в струе развития самого университета, чтобы это не мешало развиваться университету, а, наоборот, было гармоничным дополнением самого научно-образовательного центра», - отметил Президент.

ZRPRESS.RU, Владивосток.