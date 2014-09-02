Стартапер из Владивостока создал "идеальный" видеоредактор для смартфона

Два года он посвятил созданию "идеального" видеоредактора для смартфона

Стартапер из Владивостока Александр Бурчак посвятил два года разработке уникального мобильного приложения - видеоредактора, который позволяет делать качественные видеоролики на смартфоне быстро и просто.

Ради реализации собственной идеи, которая вдохновляла разработчика все это время, он даже бросил работу. О том, как родилась идея стартапа, с какими трудностями пришлось столкнуться на пути к ее реализации и чего "стартапер" ждет от конкурса ИТ-проектов UPSTARTER CONTEST, который пройдет в рамках форума Дальинфоком-2014, он рассказал в оргкомитете Дальинфокома.

- Александр, как родилась идея вашего проекта? И почему вы решили создать именно такой продукт?

- Моя знакомая увлекалась видео, и она поделилась со мной, что для его оперативного монтажа на смартфоне нет ни одного достойного приложения – это настоящая катастрофа. Сам я 15 лет занимался видеомонтажом и компьютерной графикой, и во мне всегда была страсть к изобретательству. С детства я любил что-то придумывать, разбирать машинки, переделывать механизмы... Идея создания "идеального" видео-редактора была классная, и я это понимал. Я год размышлял на эту тему и, наконец, решился.

Как вы начали реализацию своей задумки? Помогал ли вам кто-нибудь?

- По образованию я физик, поэтому я примерно представлял, как можно осуществить задуманное. "Заразил" идеей ту самую знакомую – Таню, она моя коллега по работе, и нашего графического дизайнера – Женю. Получилось очень удачное объединение. И хотя мы были абсолютно разными людьми, общая идея нас сплотила и заставила действовать.

- С чего вы начали? С какими трудностями столкнулись на "первых порах"?

- Первая сложность, которая, кстати, решилась довольно легко, – деньги. За финансовой помощью мы обратились к нашему директору. Он оценил идею и вложил в проект свои средства. Он был уверен в нас и знал, что если мы за что-то взялись, то обязательно доведем дело до конца. Так мы и нашли инвестора. Далее мы уже начали сталкиваться с тем, что не могли найти программиста.

Но все-таки я нашел "нужного" специалиста – русского программиста, который живет в Калифорнии. Правда, с ним тоже не всегда удавалось находить общий язык, несколько раз он делал не то, что было нужно. Но он создал то самое "ядро", которое лежит в основе нашего сегодняшнего продукта. Первая версия прототипа вышла спустя 8 месяцев – это долго.

- Расскажите о своем проекте. Что это за приложение, для кого вы его создавали и как оно работает?

- Преимущество приложения MovieBaker в том, что ты сам руководишь процессом и выбираешь только те фрагменты видео, которые кажутся наиболее интересными. Прямо во время просмотра видео пользователь выбирает наиболее интересные "куски" одним нажатием пальца на экран, а программа "склеивает" из них готовый клип, на который можно, при желании, наложить музыку. Обычно видео-редакторы либо ручные, как iMovie, например, где нужно сидеть и монтировать видео на компьютере (на смартфоне это сделать проблематично), либо автоматические, где программа делает все сама без вашего участия. Она за вас решает: что интересно, а что нет, на основе своего алгоритма. В нашем приложении все решает пользователь. Преимущественно аудитория MovieBaker – путешественники - им есть что снимать, у них в телефонах большие объемы видеороликов, которые хочется собрать воедино красиво, быстро и просто.

- Чего вы ждете от Дальинфкома и конкурса стартапов, в котором принимаете участие?

- Конечно, мы хотим "поднять" проект, заработать на нем. Однозначно, нам нужен инвестор, готовый вложить деньги в развитие проекта, потому что приложение необходимо усложнять внутри, расширять функционал. Понятно, что нужны будут программисты, а на них нужны деньги. Я всегда "за" мероприятия вроде Дальинфокома. Там можно будет познакомиться с людьми из ИТ-сферы, с инвесторами и наладить новые полезные контакты.

Добавим, что приложение доступно только для смартфонов марки Apple iPhоne 4/5 серии. Для установки бета-версии MovieBaker необходимо оставить свой e-mail на сайте moviebaker.com. В ответном письме будет ссылка на скачивание установку видеоредактора.

Напомним, что форум #Дальинфоком-2014 проводится в новом формате, ознакомиться с программой и оформить заявку на участие можно на сайте dalinfocom.primorsky.ru. Со списком приглашенных экспертов и гостей мероприятия можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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Организатор форума - Департамент информатизации и телекоммуникаций администрации Приморского края. Соорганизатор, предоставляющий площадку для проведения форума, - Дальневосточный федеральный университет. Стратегическим партнером Дальинфокома стал "Ростелеком". Официальный партнер форума – компания Microsoft.

ZRPRESS.RU, Владивосток.