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Во Владивостоке выставили на продажу землю под бизнес
Администрация Владивостока выставляет на продажу четыре больших земельных участка для целей, не связанных со строительством. Один из участков расположен на улице Клары Цеткин в районе Подгороденки (рядом с федеральной трассой), три остальных – на улице Джамбула в районе Океанской.
Площадь всех участков обширна и достаточна для организации некоторых видов бизнеса - от 7 387 кв. м на ул. Джамбула до 20 583 кв. м на ул. Клары Цеткин. Как поясняют специалисты мэрии, капитальное строительство здесь не предусмотрено, но возможно возведение легких торговых или спортивных объектов (без трибун для зрителей).
Рыночная стоимость земельных участков определена независимыми экспертами. Самый большой участок площадью в 2 га на ул. Клары Цеткин оценен в 17 млн 175 тыс. рублей. Цена остальных – от 6,9 до 11,4 млн рублей.
Способ продажи пока не определен: если интерес к участкам проявит два и более претендентов – будет объявлен аукцион, победителем которого станет покупатель, предложивший наибольшую цену. Если претендент будет только один – с ним будет заключен договор по начальной цене.
Заявление необходимо подать в Управление муниципальной собственности администрации города Владивостока до 8 сентября 2014 года по адресу: г. Владивосток, ул. Западная, 15.
Напомним, что по поручению главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА в краевом центре создана система, при которой продажа муниципальных земельных участков и недвижимости проходит в режиме полной прозрачности и открытости.
Как подчеркнули в городском управлении муниципальной собственности, продажа или аренда свободных земель имеет позитивное значение для Владивостока: городская земля получает рачительных хозяев, которые обустраивают участки, бизнес - имеет возможность развиваться и создавать рабочие места, а местный бюджет пополняется как за счет торгов, так и за счет налогов предприятий.
Дополнительную информацию об условиях предоставления земельных участков можно получить в управлении муниципальной собственности: тел. 8(423)252-73-36.
Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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