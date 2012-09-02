Игорно-туристической зоне Приморья подыскивают подходящую концепцию

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября, ZRPRESS. Концепции развития интегрированной развлекательной зоны в Приморье будут приниматься до 21 сентября. Запрос на получение концепций уже объявлен, и теперь власти региона ожидают проекты для рассмотрения, чтобы выбрать лучший из них.

"Создание игорно-туристической зоны - это мощнейший мультипликативный проект. Сегодня уже признано, что доходы от туристической отрасли гораздо больше, чем доходы от добычи углеводородов. И Приморье намеревается использовать этот шанс в полной мере", - сообщил журналистам губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.

Ранее пресс-служба администрации Приморского края сообщала, что интерес к возможности поучаствовать в проекте игорно-туристической зоны уже проявили несколько крупных международных операторов интегрированных курортов - компании из Гонконга, Сингапура, Южной Кореи, Малайзии и Камбоджи.

Интегрированная развлекательная зона в Приморье создается на базе игорно-развлекательной зоны "Приморье" в районе мыса Черепахи бухты Муравьиной. Общая площадь территории - 620 га, первая очередь освоения - 263 га. На территории планируется строительство объектов туристско-рекреационного комплекса, гостиниц с игорными заведениями, аквапарка, благоустройство пляжа. Срок реализации проекта - до 2025 года.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».