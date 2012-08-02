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На Дальневосточной железной дороге Владивостокского региона - новое назначение
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 2 августа, ZRPRESS. Приказом президента ОАО «РЖД» Владимира Якунина заместителем начальника Дальневосточной железной дороги по Владивостокскому региону с 13 июля 2012 года назначен Сергей Рябов.
Досье "ЗР"
Сергей Николаевич Рябов родился 3 февраля 1958 года в пос. Новопавловка (Петровск-Забайкальский район Читинской области).
В 1987 году окончил Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте».
Свою трудовую деятельность на железной дороге Сергей Николаевич начал с должности электромеханика связи Беркакитской дистанции сигнализации и связи Тындинского отделения Байкало-амурской железной дороги. За время своей работы занимал различные должности от начальника участка сигнализации и связи до главного инженера службы автоматики и телемеханики Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги»
С 2006 по 2010 гг. работал в должности главного инженера на Комсомольском отделении Дальневосточной железной дороги.
В период с 2010 по июнь 2012 гг. работал в должности заместителя главного инженера Дальневосточной магистрали. С июня 2012 года исполнял обязанности заместителя начальника Дальневосточной железной дороги по Владивостокскому региону.
«Золотой Рог».
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