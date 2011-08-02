IBM открывает виртуальный офис во Владивостоке

Корпорация IBM объявляет об открытии виртуальных офисов в девяти городах России. Виртуальные офисы позволят клиентам IBM получать оперативную информацию об актуальных региональных мероприятиях, предложениях и инициативах компании и выбирать ближайшего бизнес-партнера.

Виртуальные офисы открыты в Уфе, Челябинске, Иркутске, Нижнем Новгороде, Сочи, Краснодаре, Владивостоке, Омске и Хабаровске. Ранее они были доступны для клиентов Санкт-Петербурга и Перми.

“Открытие девяти виртуальных офисов IBM – важный шаг в региональном расширении нашего бизнеса, - отметил Михаил Серегин, генеральный директор IBM в регионах России и странах СНГ. - Виртуальные офисы открываются в регионах, в которых еще нет представительств компании. Мы уверены, что это позволит нашим клиентам получить удобный инструмент для сотрудничества и открыть новые возможности для развития бизнеса”.

Посетители виртуального офиса могут напрямую связаться с региональными представителями IBM или оставить заявку на сайте для того, чтобы представители IBM связались с ними. В планах развития виртуальных офисов – внедрение функционала связи клиентов с технической поддержкой, а также расширение представления бизнес-партнерской сети в виртуальном офисе.

Виртуальный офис представляет собой отдельную страницу на интернет-сайте IBM в России и СНГ, содержащую контакты региональных представителей IBM, бизнес-партнеров IBM, а также предложения, каталог осуществленных проектов и календарь мероприятий IBM, которые будут проходить в каждом городе.