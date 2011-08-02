«Русский город»: все по-честному

Раз уж Владивостоку довелось стать восточными воротами страны, то именно с него и начинается знакомство соседей по АТР с Россией. Сегодня очень много говорится о создании рекреационно-туристических зон с целью привлечения иностранных туристов, в столице Приморья. Один из таких центров – «Русский город» - уже несколько лет успешно работает в районе Академгородка.

На его территории я оказалась случайно. Когда посреди напряженной рабочей недели отчаянно захотелось в какое-нибудь приятное место, где можно и поужинать душевно, и воздухом свежим подышать, и детей чем-то занять, и чтобы при этом далеко ехать не пришлось, коллега предложила отправиться в совершенно волшебное, по ее словам место.

Сам ресторан, стилизованный под русскую избу, действительно оказался милым и необычным, а его летняя площадка под раскидистыми кронами деревьев - не только комфортно обустроенной, но и «густонаселенной»: леший и лесной царь, водяной и баба-яга, «шишкинские» медвежата и целый ряд сказочных героев настолько увлекли детей, что нам не пришлось ломать голову над их досугом.

Кухня оказалась отменной, а пригубив хваленую фирменную медовуху, пришлось даже поспорить с мужем о том, кто сядет за руль. Впрочем, поданный следом старорусский квас – тоже собственного приготовления - разрешил все споры. И, естественно, профессиональное журналистское любопытство не могло не привести к знакомству с хозяином центра - Константином КОРОТАЕВЫМ.

«Задумывая более десяти лет назад этот проект, включающий банный комплекс, гостевой дом, ресторан и ремесленную деревню, мы прекрасно понимали, что за знакомством с русской культурой, историей и архитектурой иностранцы едут в Москву и Санкт-Петербург, а мы можем и должны удивить их погружением в традиционный русский быт, - рассказывает Константин Геннадьевич. – Планировали построить и настоящую медоварню, и хотя до большого производства дело пока не дошло, выпускаем для ресторана квас и медовуху, наливки на травах».

Не забывают здесь и о культурном наполнении, периодически устраивая мини-выставки промысловых работ или древнерусского холодного оружия. А выступления фольклорных ансамблей, цыганских коллективов давно стали неотъемлемой частью программы ресторана.

Несмотря на то, что центр был ориентирован на иностранцев (и они действительно его частые гости, о чем свидетельствуют десятки разноязычных благодарственных записей в книге отзывов), он оказался очень востребован и у соотечественников, среди которых не только приморцы. Я читала восторженные отзывы гостей, разглядывала фотографии счастливых и довольных СУХОРУКОВА и ВАРЛЕЙ, БУТУСОВА и ДОМОГАРОВА, ПРОКЛОВОЙ и УСАТОВОЙ… - и пыталась понять, в чем причина столь явной востребованности и популярности «Русского города»? С иностранцами – понятно, им все в диковинку, но наших соотечественников не удивить ни баней, ни русской кухней... Ответ пришел сам собой: здесь все очень искренне и натурально. Все по-честному. Возможно, потому, что хозяин центра – биохимик по образованию, и привычка вникать в глубинную суть любого процесса – профессиональная «издержка»?

Банька на дровах

«Сердце» русской бани - печка. А к правильной печи предъявляются повышенные требования. Чтобы достичь эффекта русской бани, выражающегося в оздоровлении и омоложении, надо создать правильный микроклимат. Поэтому перед тем как построить первую баню, Коротаев пересмотрел все возможные печные конструкции, в том числе и в Воронцовских банях, Сандунах. В «Русском городе» стоят усовершенствованные печи-каменки, к услугам гостей – профессиональные парильщики, дрова – отборные, веники – дубовые, а для полива камней готовятся специальные настои трав (какой здесь дух стоит!). Все традиции свято соблюдаются: зимой из парной – в пышный сугроб, летом – на самый настоящий сеновал. Рядом с каждой баней – площадка для отдыха. А еще - ароматерапия, массаж, травяные чаи, мед с пасеки… К слову, бани протапливаются постоянно, чтобы даже внезапно нагрянувшие гости могли без задержки отправиться в русскую парную. Неудивительно, что иностранцы, живущие в приморской столице, с удовольствием «подсаживаются» на такую баню. Соотечественники также дают высокую оценку. «Приятно, когда москвичи говорят, что наши бани – особые, и в столице таких нет, - продолжает Константин Геннадьевич. – А недавно финны, знающие толк в парении и проехавшие через всю Россию с целью изучения русского языка, признались, что только у нас наконец-то поняли, чем так славится русская парная!». Сегодня в «Русском городе» семь бань – от компактных, на 3-5 человек, до рассчитанных на большие компании, с бассейнами и джакузи с морской водой.

Исконно русская кухня

Казалось бы, русской кухней во Владивостоке никого не удивишь. Другое дело – блюда, приготовленные в настоящей – не стилизованной - печи по восстановленным рецептам поваренных книг XVII-XVIII веков, да еще и в чугунных горшках. На Руси дом строился от печки, и здесь пошли тем же путем: именно она – центр притяжения «Трех богатырей». Пожалуй, это единственный в городе ресторан с русской печью, в которой можно готовить, причем по всем правилам - шесть дней топится, на седьмой отдыхает: выгребается жар и выпекается хлеб.

Для иностранцев русская кухня – это борщ, пельмени, вареники, квашеная капуста. Здесь же сделан акцент на высокую русскую кухню, для чего тщательно исследуются и восстанавливаются интереснейшие старинные рецепты. «Борщ дворянский в чугунном горшке», «Заливное с петушиным гребешком», «Молочный поросенок, набитый кашей», «Блины Гурьевские», «Котлета пожарская» (одно из любимых блюд ПУШКИНА) – это только начало перечня блюд. Отдельного внимания заслуживают блюда из дичи: «Медвежий кебаб» и «Изюбрь под клюквенным взваром», «Оленина «Царская охота» и «Дикий поросенок в яблоках»… И если в местных ресторанах почему-то недооценена речная рыба, то в «Трех богатырях» - большой выбор удивительных блюд из карася и сома, щуки и сазана, поставляемых из Ханкайского района. А какие здесь наливки – из черноплодной рябины и черемуховая, клюквенная и брусничная! А меды питейные! Цветочный, опричный, сбитень – настоящая гордость ресторана.

Кстати, восстановленной в ресторане технологии кваса и медовухи уже более тысячи лет, причем, в отличие от промышленной, когда мед с водой газируются и смешиваются со спиртом, здесь, опять же, все по-честному: напитки изготавливаются и выдерживаются в дубовых бочках по той же технологии, что использовалась еще в X-XII веках, без дрожжей: квас – на хрене, медовуха – на меде и пыльце. К слову, в этом-то как раз и заключается единственный «минус»: после них все магазинные напитки кажутся суррогатом. Но и это легко решается: и меды, и квас можно приобрести на вынос. Впрочем, гораздо приятнее наслаждаться ими здесь. В общем зале с кабинками легко разместится до 70 человек, в банкетном - до 15 человек.

В перспективе

Несмотря на востребованность и коммерческий успех, руководство «Русского города» на достигнутом не останавливается. В перспективе здесь раскинется спортивный детский парк, где можно будет поиграть как в традиционные русские игры – лапту и городки, - так и покататься на роликах и скейтбордах. Появится и гостевой дом «Русское подворье» с площадкой исконно русских ремесел, где можно будет научиться плести лапти, расписывать матрешек, делать бочки… «Планов много, - подтверждает Константин Коротаев. – Но, конечно, хочется быть уверенным в том, что это нужно не только нам, но и городу. На прошедших в июле в Советском районе общественных слушаниях по вопросу утверждения градостроительного плана Владивостока было единогласно решено сохранить лесную зону в районе Академгородка Будем продолжать развивать туристско-рекреационное направление».

К счастью, поток гостей центра не иссякает. Оно и неудивительно. В «Русском городе» «зашифрована» формула традиционного русского гостеприимства, вызывающая стойкое ощущение простого человеческого счастья.

«Русский город»: Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 182, тел. (423) 269-65-49, 231-06-84, www.3bogatirya.com. Реклама.