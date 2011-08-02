Война за Токаревскую кошку

Почти две недели индивидуальный предприниматель Татьяна БАРАБАШОВА пытается начать строительство детской школы серфинга на мысе Токаревского. Воплощение идеи - построить в районе Токаревки цивилизованную зону отдыха с детскими площадками, бассейном из стеклопластика, шезлонгами - обернулось для женщины нападением сторожевых собак и полной неясностью относительного будущего бизнес-проекта.

До мая этого года земельный участок, вокруг которого разгорелся конфликт двух предпринимателей, особого интереса у бизнеса не вызывал. Земля находится в рекреационной зоне, граничащей с прибрежной полосой. Кроме того, местами это особо охраняемая зона ландшафта, а в целевом назначении участка прописано всего несколько видов деятельности, в частности - организация детской спортивной школы серфинга.

Как известно, бизнес на организации детских спортивных школ высокой рентабельностью не отличается, поэтому желающих открыть школу долгие годы не было, пока в мае этого года предприниматель Татьяна Барабашова не рискнула взяться за реализацию проекта. «У меня двое детей, и я понимаю, что в черте города фактически нет мест, где дети могут заниматься морскими видами спорта, и еще меньше – где можно спокойно и цивилизованно отдохнуть у моря всей семьей. Поэтому я решила, что смогу воплотить подобный проект в жизнь», - рассказывает предпринимательница.

Первым шагом в реализации задуманного стало оформление всех юридических тонкостей. Предыдущий арендатор, ООО «Анкриас» переуступил ей все права на долгосрочную аренду. Общая площадь участков - порядка 70 соток. Однако 12 июля при попытке завезти на территорию строительные материалы нанятые Татьяной строители получили вооруженный отпор.

Выяснилось, что земельный участок находится в сфере интересов еще одного предпринимателя в лице Александра ПЯТЫХ. Он владелец 4 строений из бывшей собственности Владивостокского рыбокомбината. Поэтому при заходе строительной техники доверенные лица этого бизнесмена фактически блокировали единственную дорогу к строительной площадке.

Подобная реакция бизнесмена Пятых и его доверенных лиц на появление строительной техники стала полной неожиданностью для нанятых строителей, да и сама Татьяна была в шоке. В итоге она была вынуждена приостановить начало строительных работ. Тем не менее конфликта избежать не удалось. Оппоненты Татьяны избили водителя нанятой грузовой машины, а потом, когда Татьяна попыталась пройти на территорию, за которую она платит арендную плату, на нее натравили овчарок, те прокусили женщине ногу в нескольких местах. Кроме того, на месте будущего строительства нанятым бойцам охранного агентства пришлось идти в рукопашную схватку.

Не будем давать оценку этим действиям, так как сейчас обе стороны инициируют возбуждение уголовных и дел, и прерогатива следствия - разобраться в том, что на самом деле произошло на месте схватки. Отметим лишь, что выехавшие на место конфликта сотрудники милиции только сумели «развести» обе стороны, чтобы никто из участников столкновения не пострадал еще сильнее. Однако силовики признались, что представители предпринимателя Александра Пятых не смогли документально подтвердить свои права на землю, в том числе и на участки, арендованные Барабашовой.

Таких доказательств и быть не могло, так как все судебные тяжбы по спорной земле завершились в 2007 году, причем, не в пользу Александра Пятых. Он уже подавал в суд на ООО «Анкриас» с требованием признать недействительным постановление администрации Владивостока о представлении в аренду земельного участка. Фрунзенский районный суд частично удовлетворил требования истца, однако судебная коллегия по гражданским делам Приморского краевого суда отменила решение суда первой инстанции и отказала Пятых в иске.

Дело в том, что администрация изначально выделяла землю ООО «Анкриас» под строительство детской школы серфинга, и когда Александр Пятых подал заявку на земельные участки, они уже были отданы в аренду. Фактически с 2004 года предприниматель знал, что по соседству с ним может в любой момент начаться стройка на законных основаниях. Однако тогда, 5 лет назад, это его не сильно беспокоило. Возможно потому, что в ковше Токаревки еще не швартовались катера?

Кстати, недавно проверка природоохранной прокуратуры установила нарушения ИП Пятых в использовании земельных участков в границах водоохранной зоны и береговой полосы в районе мыса Токаревский, а также факт самовольного установления ограждения земельного участка по ул. Токаревский маяк, 7. И прокурор уже обратился во Фрунзенский суд Владивостока с исковыми требованиями к предпринимателю о приведении земельного участка в границах водоохранной зоны и береговой полосы в пригодное для использования состояние и сносе самовольно установленного ограждения. Но судебная тяжба потому так и называется, что дело долгое.

Наверное, и Государственная инспекция по маломерному флоту должна выяснить, на каких основаниях здесь швартуется столь много катеров. Может, в стоянке для катеров и кроется ответ на вопрос, почему битва разгорелась в тот момент, когда произошла переуступка прав Барабашовой, - предпринимательница в отличие от ООО «Анкриас» сразу начала строительство, а не стала тянуть долгие годы? И тем самым она несет угрозу другому - не совсем законному бизнесу?

Участвовать в «хозяйственном споре» правоохранители не спешат, но внимательно следят за ситуаций, так противостояние сторон продолжается. Татьяна Барабашова несет убытки, оплачивая аренду нанятой строительной техники. Ее юристы, конечно, подали иск в суд об обязательстве не чинить препятствий в пользовании земельным участком, но судебная тяжба…. Вот именно.

Тем временем ситуация на стройплощадке меняется каждый день. На участке Пятых началась непонятная стройка, но что строит предприниматель, непонятно. По неофициальной информации, он начал реконструкцию своих объектов, хотя обязательной в этом случае таблички на месте строительства нет. Есть ли разрешение администрации Владивостока? Это тоже под большим вопросом.